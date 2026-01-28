Công an cảnh báo nóng về CCCD, CMND, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý ngay!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Điện Biên ngày 28/1 đã có cảnh báo về tình trạng mua, bán trái phép thông tin cá nhân đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan của người dân để chụp, thuê, mua thông tin cá nhân, sau đó sử dụng vào các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, giả danh cơ quan chức năng… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Trước tình trạng này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân lưu ý không cho người lạ mượn, chụp, thuê hoặc mua lại các loại giấy tờ tùy thân này; đồng thời tránh cung cấp thông tin cho những dịch vụ không rõ ràng, không đảm bảo an toàn dữ liệu.

Khi bị mất giấy tờ tùy thân, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an để kịp thời phòng ngừa bị lợi dụng. Bên cạnh đó, khi nghi ngờ thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép, cần liên hệ ngay cơ quan Công an, ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mọi hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng đều là vi phạm pháp luật. Người dân phát hiện các hành vi trên cần tố giác kịp thời để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.