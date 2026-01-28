Tưởng đã bị bỏ rơi, hàng triệu người dùng iPhone đời cũ bất ngờ đón tin vui

Đây được xem là bản cập nhật quan trọng nhằm đảm bảo các dịch vụ cốt lõi của Apple tiếp tục hoạt động ổn định trong thời gian tới.

Song song với việc tung ra nhiều bản beta hệ điều hành mới cho nhà phát triển, Apple cũng âm thầm cập nhật các phiên bản iOS và iPadOS ổn định.

Trong đó, iOS 12.5.8 và iPadOS 12.5.8 tập trung vào việc gia hạn chứng chỉ hệ thống sắp hết hạn vào tháng 1-2027.

Theo ghi chú phát hành của Apple, bản cập nhật này giúp kéo dài hiệu lực của chứng chỉ cần thiết để các tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị tiếp tục hoạt động sau mốc thời gian nói trên.

Các thiết bị được hỗ trợ gồm iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch thế hệ thứ 6.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu người dùng hoặc người thân của họ vẫn đang sử dụng những thiết bị này, việc cài đặt bản cập nhật là rất cần thiết để tránh gián đoạn các dịch vụ quan trọng trong tương lai.

Dù còn khá lâu nữa các chứng chỉ mới chính thức hết hạn, Apple vẫn khuyến nghị người dùng cập nhật sớm nhằm hạn chế rủi ro và khắc phục những lỗi tiềm ẩn có thể phát sinh kể từ lần cập nhật trước, vốn được phát hành từ tháng 1-2023.

Trong khi vẫn duy trì hỗ trợ các thiết bị cũ, Apple đang chuẩn bị ra mắt thế hệ iPhone mới, với tâm điểm nhiều khả năng là iPhone 18 Pro và Pro Max vào mùa thu năm nay, bên cạnh một mẫu iPhone gập hoàn toàn mới.

Theo các tin đồn, bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ giữ thiết kế tổng thể quen thuộc nhưng được tinh chỉnh để tạo cảm giác mới mẻ.

Thiết bị này dự kiến nhỏ gọn hơn nhờ Face ID ẩn dưới màn hình, trong khi mặt lưng được làm liền mạch hơn để khắc phục tranh cãi về thiết kế hai tông màu trên iPhone 17 Pro. Apple cũng đang thử nghiệm các màu sắc đậm như nâu cà phê, tím và đỏ rượu vang.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro được kỳ vọng trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện mạnh về sức mạnh, hiệu suất năng lượng và khả năng xử lý AI.

Camera tiếp tục là được xem là điểm nhấn với đồn đoán về khẩu độ biến thiên trên camera chính, giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Thời lượng pin nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng cấp, thậm chí iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn để chứa pin lớn hơn.

Nút Camera Control cũng được cho là sẽ được đơn giản hóa nhằm mang lại trải nghiệm dễ dùng hơn. Ngoài ra, bộ đôi này dự kiến sử dụng modem 5G C2 do Apple tự phát triển, giúp tối ưu hiệu năng và tiết kiệm pin.