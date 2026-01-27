Meta, Tiktok, YouTube bị kiện vì gây nghiện giới trẻ

Meta, TikTok và YouTube sẽ phải ra tòa trong tuần này tại Mỹ trước cáo buộc rằng, các nền tảng của họ góp phần gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Vụ kiện mang tính tiền lệ tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles liên quan đến một phụ nữ 19 tuổi ở California, cho rằng cô bị "nghiện" mạng xã hội từ nhỏ do thiết kế gây chú ý quá mức, dẫn đến trầm cảm và ý nghĩ tự làm hại bản thân.

Đây là lần đầu các tập đoàn công nghệ lớn phải trực tiếp tự bảo vệ mình tại phiên tòa về cáo buộc gây tổn hại tâm lý cho người dùng. Bồi thẩm đoàn sẽ xem xét liệu các công ty có bất cẩn khi cung cấp sản phẩm gây hại cho sức khỏe tinh thần hay không.

Dự kiến Mark Zuckerberg, CEO của Meta, sẽ xuất hiện trước tòa để trình bày lập luận rằng sản phẩm của công ty không phải là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần của nguyên đơn.

CEO của Snap, Evan Spiegel, cũng được xác định sẽ ra làm chứng; Snap là một trong những bị đơn trong vụ kiện và mới đây đã đồng ý dàn xếp với nguyên đơn vào ngày 20/1, dù chi tiết thỏa thuận không được công bố.

Trước phiên tòa, đại diện YouTube cho biết họ sẽ lập luận rằng các nền tảng của họ khác cơ bản với mạng xã hội như Instagram hay TikTok và không nên bị gộp chung trong vụ kiện. TikTok hiện từ chối bình luận về lập luận pháp lý mà họ sẽ đưa ra.