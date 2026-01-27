Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy giáo ở Phú Thọ bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản đứng tên người nước ngoài

27-01-2026 - 15:20 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xác minh, hỗ trợ thầy giáo ở xã Tu Vũ hoàn trả 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một công dân Trung Quốc.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, ngày 21/1, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh, giáo viên Trường THPT Tản Đà về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài .

Thầy giáo Nguyễn Tiến Thanh (bên phải) chuyển trả lại tiền cho người nước ngoài.

Qua làm việc, anh Thanh khẳng định không có mối quan hệ quen biết hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền. Lo ngại số tiền có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, anh đã chủ động trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển tiền là anh Liu Xiaojun (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh Liu Xiaojun đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Thanh.

Ngày 23/1, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Trước sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ số tiền 400 triệu đồng cho anh Liu Xiaojun.

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Theo Viết Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SmartBox và bài toán giao hàng chặng cuối: Khi giao nhận bớt phụ thuộc vào "điểm hẹn"

SmartBox và bài toán giao hàng chặng cuối: Khi giao nhận bớt phụ thuộc vào "điểm hẹn" Nổi bật

Những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung này cần báo ngay cho Công an

Những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung này cần báo ngay cho Công an Nổi bật

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản

15:09 , 27/01/2026
Thà chịu chi phí gấp đôi chứ không chọn Trung Quốc, đường sắt 40 tỷ USD nguy cơ đắp chiếu, khó khởi công nhắm công nghệ nào?

Thà chịu chi phí gấp đôi chứ không chọn Trung Quốc, đường sắt 40 tỷ USD nguy cơ đắp chiếu, khó khởi công nhắm công nghệ nào?

15:01 , 27/01/2026
Kỹ sư Đức: Công nghệ Nhật Bản ổn, Pháp hay nhưng Trung Quốc phải dùng cụm từ này

Kỹ sư Đức: Công nghệ Nhật Bản ổn, Pháp hay nhưng Trung Quốc phải dùng cụm từ này

14:57 , 27/01/2026
ChatGPT tạo ảnh cách con người đối xử với AI: Trào lưu khiến nhiều người bất ngờ

ChatGPT tạo ảnh cách con người đối xử với AI: Trào lưu khiến nhiều người bất ngờ

14:35 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên