Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản

27-01-2026 - 15:09 PM | Kinh tế số

Google thu thập nhiều dữ liệu người dùng nhưng bạn có thể kiểm soát quyền riêng tư qua quản lý hoạt động web, kiểm soát vị trí và quảng cáo cá nhân hóa.

Trong thời đại số, dữ liệu cá nhân trở thành tài sản vô giá, đồng thời cũng là mối lo ngại lớn khi bị khai thác quá mức.

Google, với hệ sinh thái khổng lồ từ công cụ tìm kiếm, Gmail, YouTube đến Maps, thu thập lượng thông tin khổng lồ từ người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm và phục vụ quảng cáo.

Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát dữ liệu của mình thông qua một số thiết lập quan trọng. Dưới đây là ba cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư.

Quản lý Web & App Activity

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản- Ảnh 1.

Người dùng có thể tắt hoặc xóa lịch sử truy cập Google để giảm thiểu việc thu thập thông tin cá nhân. (Nguồn: PCMag)

Google lưu lại lịch sử tìm kiếm, truy cập ứng dụng và các hoạt động trực tuyến để xây dựng hồ sơ cá nhân.

Người dùng có thể vào phần “Hoạt động trên web và ứng dụng” trong tài khoản Google để tắt tính năng này hoặc chọn chế độ tự động xóa dữ liệu sau 3, 18 hoặc 36 tháng. Việc này giúp giảm lượng thông tin mà Google lưu trữ, đồng thời hạn chế việc dữ liệu bị dùng cho quảng cáo.

Kiểm soát vị trí trong Google Maps Timeline

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản- Ảnh 2.

Người dùng có thể tắt tính năng Google Maps Timeline để bảo vệ quyền riêng tư. (Nguồn: PCMag)

Một trong những dữ liệu nhạy cảm nhất là vị trí. Google Maps Timeline ghi lại chi tiết hành trình, địa điểm đã đến và thời gian lưu trú. Người dùng có thể tắt tính năng này hoặc xóa toàn bộ lịch sử vị trí.

Ngoài ra, có thể chọn chỉ lưu vị trí khi sử dụng ứng dụng, thay vì để Google theo dõi liên tục. Đây là bước quan trọng để tránh việc dữ liệu di chuyển bị khai thác.

Vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Google chỉ với 3 bước đơn giản- Ảnh 3.

Người dùng có thể kiểm soát cách Google cá nhân hóa quảng cáo và tìm kiếm, giảm thiểu việc thu thập dữ liệu. (Nguồn: PCMag)

Google sử dụng dữ liệu để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích và hành vi của người dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn bị “theo dõi” để nhận quảng cáo.

Trong phần “Cài đặt quảng cáo”, người dùng có thể tắt cá nhân hóa, đồng thời giới hạn quyền cho các đối tác quảng cáo của Google. Điều này không loại bỏ quảng cáo hoàn toàn, nhưng giúp chúng ít liên quan đến dữ liệu cá nhân hơn.

Việc kiểm soát dữ liệu trên Google không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư, mà còn là cách để người dùng chủ động trong thế giới số.

Bằng ba bước đơn giản - quản lý hoạt động web, kiểm soát vị trí và vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa - mỗi người có thể giảm thiểu rủi ro, đồng thời tận hưởng công nghệ một cách an toàn hơn. Đây là thói quen cần thiết trong kỷ nguyên mà dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành mục tiêu khai thác.

Theo Minh Hoàn

VTC News

