Hàng chục triệu người sử dụng tài khoản ngân hàng chú ý!

27-01-2026 - 12:26 PM | Kinh tế số

Công an đã có khuyến cáo tới người dân khi thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Hàng chục triệu người sử dụng tài khoản ngân hàng chú ý!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ mới đây đã kịp thời xác minh vụ việc người dân chuyển nhầm hơn 2,2 tỷ đồng qua ngân hàng.

Cụ thể, vào ngày 23/1, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) trong quá trình chuyển tiền qua ngân hàng đã sơ suất nhập sai số tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền 2,2 tỷ đồng. Sau khi phát hiện sự việc, chị Như đã trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chí Đám khẩn trương tiến hành xác minh chủ tài khoản nhận tiền. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm mang tên chị Nguyễn Thị Cao (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời phối hợp với ngân hàng và cơ quan chức năng để làm rõ diễn biến vụ việc, hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hàng chục triệu người sử dụng tài khoản ngân hàng chú ý!- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Cao gửi lại số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của mình cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)

Thông qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là giao dịch có giá trị lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các chủ tài khoản khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

