Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung này cần báo ngay cho Công an

26-01-2026 - 15:03 PM | Kinh tế số

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua các nhóm “Kết nối tình yêu – Hẹn hò tuổi trung niên” trên không gian mạng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp người dân, đặc biệt là nhóm trung niên, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “kết nối tình yêu”, “hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lập hàng loạt nhóm trên Facebook, Zalo với những tên gọi mang tính nhân văn, dễ tạo thiện cảm như: “Kết nối yêu thương tuổi trung niên”, “Hẹn hò nghiêm túc U40–U60”, “Tìm bạn đời tuổi xế chiều”… Qua đó, chúng nhắm tới những người độc thân, ly hôn, góa bụa hoặc đang có nhu cầu làm quen, kết bạn.

Đáng chú ý, trong các nhóm này, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo, giả làm người tham gia thật, thường xuyên đăng tải những câu chuyện cô đơn, chia sẻ hoàn cảnh đời sống nhằm tạo sự đồng cảm và gây dựng niềm tin. Khi xác định được “con mồi”, chúng chủ động nhắn tin riêng, trò chuyện tình cảm, quan tâm sát sao để nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết.

Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia các hoạt động “làm nhiệm vụ online” như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư số tiền nhỏ với lời hứa lợi nhuận cao, rút tiền nhanh.

Ở giai đoạn đầu, nạn nhân thường được trả hoa hồng hoặc cho rút tiền thật nhằm củng cố lòng tin. Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với nhiều lý do như “nâng cấp nhiệm vụ”, “mở khóa đơn hàng”, “lỗi hệ thống cần nạp thêm để rút tiền”.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản, xóa dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng vào các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội; tuyệt đối không tham gia các hình thức “làm nhiệm vụ kiếm tiền online”, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực cho người lạ trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn: Công an TP Đà Nẵng) ﻿

Công an phát cảnh báo đến người dân có tài khoản ngân hàng

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ trong 1 ngày, hơn 300 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè 'lọt' tầm ngắm phạt nguội của 'mắt thần' AI

Chỉ trong 1 ngày, hơn 300 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè 'lọt' tầm ngắm phạt nguội của 'mắt thần' AI Nổi bật

Trung Quốc lại khiến thế giới phải nể phục với công nghệ "thần thánh"

Trung Quốc lại khiến thế giới phải nể phục với công nghệ "thần thánh" Nổi bật

Công nghệ 26/1: Microsoft 365 gặp sự cố lớn, Pháp siết chặt mạng xã hội

Công nghệ 26/1: Microsoft 365 gặp sự cố lớn, Pháp siết chặt mạng xã hội

14:35 , 26/01/2026
Chi tiết cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Chi tiết cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026

14:01 , 26/01/2026
Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

10:16 , 26/01/2026
Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

08:57 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên