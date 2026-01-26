Những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung này cần báo ngay cho Công an

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp người dân, đặc biệt là nhóm trung niên, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “kết nối tình yêu”, “hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lập hàng loạt nhóm trên Facebook, Zalo với những tên gọi mang tính nhân văn, dễ tạo thiện cảm như: “Kết nối yêu thương tuổi trung niên”, “Hẹn hò nghiêm túc U40–U60”, “Tìm bạn đời tuổi xế chiều”… Qua đó, chúng nhắm tới những người độc thân, ly hôn, góa bụa hoặc đang có nhu cầu làm quen, kết bạn.

Đáng chú ý, trong các nhóm này, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo, giả làm người tham gia thật, thường xuyên đăng tải những câu chuyện cô đơn, chia sẻ hoàn cảnh đời sống nhằm tạo sự đồng cảm và gây dựng niềm tin. Khi xác định được “con mồi”, chúng chủ động nhắn tin riêng, trò chuyện tình cảm, quan tâm sát sao để nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết.

Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia các hoạt động “làm nhiệm vụ online” như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư số tiền nhỏ với lời hứa lợi nhuận cao, rút tiền nhanh.

Ở giai đoạn đầu, nạn nhân thường được trả hoa hồng hoặc cho rút tiền thật nhằm củng cố lòng tin. Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với nhiều lý do như “nâng cấp nhiệm vụ”, “mở khóa đơn hàng”, “lỗi hệ thống cần nạp thêm để rút tiền”.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản, xóa dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng vào các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội; tuyệt đối không tham gia các hình thức “làm nhiệm vụ kiếm tiền online”, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực cho người lạ trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn: Công an TP Đà Nẵng) ﻿