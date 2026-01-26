Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi tiết cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026

26-01-2026 - 14:01 PM | Kinh tế số

Người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

Việc tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân định kỳ là việc làm cần thiết để người nộp thuế đảm bảo hoàn thành đúng nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Muốn biết mình nợ thuế hay không, người dân có thể tra cứu theo các cách sau.

Cách 1: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản đã đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên điện thoại thông minh.

- Ảnh 1.

Trường hợp chưa có tài khoản, người nộp thuế đăng ký bằng thông tin mã số thuế cùng số căn cước công dân của mình và làm theo hướng dẫn. Sau đó, chọn mục "Tra cứu nghĩa vụ thuế".

Bước 2: Chọn "Thông tin nghĩa vụ thuế"

- Ảnh 2.

Bước 3: Bấm chọn "Tra cứu"

- Ảnh 3.

Tại đây, Hệ thống hiển thị hai mục

Trong trường hợp người nộp thuế chưa phát sinh nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị:

- Ảnh 4.

Cách 2: Tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân trên trang Thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào trang Thuế điện tử tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/, và chọn "Đăng nhập" theo mã số thuế. Nếu quên mật khẩu, có thể lấy lại mật khẩu theo các bước bằng mã OTP qua số điện thoại cá nhân.

- Ảnh 5.

Màn hình đăng nhập sẽ hiển thị như sau. Người nộp thuế có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử (mã số thuế) hoặc đăng nhập bài tài khoản định danh điện tử VNeID.

- Ảnh 6.

Bước 2: Chọn mục "Tra cứu" rồi chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế".

- Ảnh 7.

Bước 3: Bấm "Tra cứu" để biết thông tin về thuế:

- Ảnh 8.

Tại đây, hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu gồm hai mục

Trong trường hợp người nộp thuế chưa phát sinh nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị: Người nộp thuế chưa phát sinh nghĩa vụ tại thời điểm tra cứu.

Cách 3: Tra cứu trên trang web của Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Bước 1: Truy cập vào trang web của Cục Thuế theo đường link: https://www.gdt.gov.vn/. Sau đó, chọn mục "Dịch vụ công", tiếp theo chọn mục "Công khai cưỡng chế nợ thuế".

- Ảnh 9.

Bước 2: Chọn tiếp "Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh".

- Ảnh 10.

Bước 3: Nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân (căn cước công dân) vào các trường thông tin theo yêu cầu. Tiếp đó nhập "Mã xác nhận" và chọn "Tìm kiếm".

Nhập mã số thuế cá nhân, mã xác nhận và bấm Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc người nộp thuế có bị cấm xuất cảnh do nợ thuế hay không. Trường hợp cá nhân không bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu".

Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

Theo Minh Phong

Người Lao Động

