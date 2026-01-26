Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

Trong vài thập kỷ qua (cụ thể là từ tháng 10 năm 2003), các bản cập nhật Windows "Patch Tuesday" (Bản vá thứ Ba) đã trở thành một lịch trình cố định, diễn ra vào ngày thứ Ba thứ hai của mỗi tháng. Chúng được thiết kế để tung ra các bản sửa lỗi tổng hợp và các bản vá bảo mật cho các phiên bản Windows. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Microsoft lại quyết định chọn nhịp độ phát hành Patch Tuesday vào ngày cụ thể này trong tuần thay vì bất kỳ ngày nào khác không?

Lý do hoá ra rất đơn giản, nhưng lại cho thấy suy nghĩ cẩn thận của Microsoft. Việc không phát hành cập nhật vào thứ Hai là để tạo cho các quản trị viên IT và các công ty một khoảng thời gian để giải quyết các vấn đề tồn đọng từ tuần trước.

Điều này khiến thứ Ba trở thành ứng cử viên lý tưởng. Khi Microsoft tung ra các bản cập nhật Patch Tuesday vào lúc 10 giờ sáng giờ Thái Bình Dương, các quản trị viên sẽ có trọn vẹn phần còn lại của tuần để triển khai, theo dõi tác động và xử lý mọi sự cố có thể phát sinh. Bản thân Microsoft cũng giám sát các lỗi do khách hàng báo cáo, từ cả doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân, để họ có thể phát triển các bản vá và phát hành chúng ngoài lịch trình nếu cần thiết.

Hơn nữa, vì các bản cập nhật được phát hành theo cơ sở hàng tháng, nội dung cập nhật có thể "dày" và quan trọng hơn, thay vì buộc các quản trị viên lúc nào cũng phải "căng mình" để triển khai các bản vá nhỏ lẻ ngay lập tức.

Mặc dù xu hướng tích hợp AI vào mọi hệ thống đang tăng tốc gần đây, nhưng thực tế Microsoft đã sử dụng các công nghệ hỗ trợ bởi AI trong gần một thập kỷ qua để đảm bảo sự kiện Patch Tuesday diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Mặc dù khung cập nhật có thể dự báo trước này (chính xác đến từng ngày giờ) giúp quản trị viên và các tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị cho các bản cập nhật Windows, nhưng hầu hết chúng ta đều biết rằng quy trình này không hoàn hảo. Bất chấp kế hoạch kỹ lưỡng, quy trình kiểm thử và phản hồi từ khách hàng của Microsoft, lỗi vẫn len lỏi vào. Nhưng có lẽ đó là điều khó tránh khỏi khi phát triển một hệ điều hành được sử dụng bởi hàng trăm triệu người dùng.