Hơn 2 tỷ vụ tấn công mạng nhằm vào Ngân hàng trung ương Đức mỗi năm

Ngân hàng trung ương Đức. Ảnh: Ledger Insights.

Chủ tịch Bundesbank, ông Joachim Nagel, cho biết hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất. Theo ông, bình quân mỗi phút có hơn 5.000 vụ tấn công mạng nhằm vào Bundesbank, tương đương với con số khoảng 2,5 tỷ cuộc trong một năm.

Nhằm ứng phó trước sự lộng hành của tin tặc, ông Nagel cho biết, ngân hàng đã nâng cấp tối đa hệ thống phòng vệ nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn "ở mức cao nhất có thể", nhờ đó phần lớn các cuộc tấn công đều bị ngăn chặn bằng tường lửa. Cùng với đó, ngân hàng siết chặt công tác tuyển chọn nhân sự và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, Chủ tịch Bundesbank vẫn ví cuộc chiến này như một "cuộc chạy đua không hồi kết" bởi các tin tặc chuyên nghiệp liên tục cải tiến công nghệ và phương thức xâm nhập.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Alexander Dobrindt tuyên bố Đức sẽ hành động quyết liệt để trấn áp tội phạm mạng, kể cả khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bên ngoài lãnh thổ. Ông khẳng định các vụ tấn công mạng nhắm vào cơ quan nhà nước thường có sự nhúng tay và hậu thuẫn tài chính từ các tổ chức tình báo nước ngoài.

Tuy nhiên, ý định thực hiện các cuộc phản công mạng (còn gọi là hackbacks) vẫn vấp phải nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đức cần phải sửa đổi Luật Cơ bản (Hiến pháp) nhằm trao thêm quyền cho Cục Cảnh sát hình sự liên bang, bởi theo quy định hiện hành, trách nhiệm phòng ngừa rủi ro và an ninh vẫn đang thuộc thẩm quyền của từng bang.