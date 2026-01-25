Bảo hiểm xã hội cảnh báo nóng đến toàn bộ người dân

Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu mua sắm, giao dịch, thanh toán và đi lại tăng cao đang tạo điều kiện cho nhiều chiêu thức lừa đảo tài chính tinh vi hoành hành trên không gian mạng. Các thủ đoạn mạo danh chính sách hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin đã khiến không ít người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đối mặt nguy cơ mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Theo cảnh báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH), một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan BHXH, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp" với số tiền hấp dẫn. Lợi dụng tâm lý mong chờ thêm thu nhập dịp cuối năm, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hối thúc bấm vào đường link lạ để "cập nhật thông tin VssID", "xác nhận nhận tiền".

Thực chất, đây là chiêu trò nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. BHXH khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay của cơ quan BHXH đều được triển khai công khai thông qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh thông tin chính thức. Các cơ quan chức năng tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch trực tuyến qua những đường link không rõ nguồn gốc để nhận tiền.

Bên cạnh việc mạo danh con người, các website, fanpage và đường link giả mạo cũng được thiết kế ngày càng tinh vi, mô phỏng gần như y hệt các trang thông tin chính thức của ngân hàng, BHXH Việt Nam hoặc các doanh nghiệp lớn. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI và Deepfake để tạo email, video, giọng nói giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, khiến các thông báo trúng thưởng, hoàn thiện hồ sơ BHXH hoặc hỗ trợ tài chính trở nên rất thuyết phục.

Ngoài ra, lợi dụng nhu cầu tiền mặt tăng cao dịp Tết, các chiêu lừa đảo "vay tiền online", "rút BHXH một lần nhanh chóng" cũng gia tăng mạnh. Với lời quảng cáo "thủ tục đơn giản, giải ngân ngay", các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc nộp phí hồ sơ trước. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, BHXH khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc email chưa được xác thực; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không tin cậy ngoài Google Play hoặc App Store; chỉ theo dõi thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và các ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.