Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ 25/1: Singapore đầu tư AI công cộng; giá SSD sắp tăng

25-01-2026 - 08:25 AM | Kinh tế số

Chính phủ Singapore đầu tư vào AI phục vụ lợi ích xã hội, giá phần cứng như SSD có nguy cơ tăng vọt trong năm 2026 là một số tin công nghệ nổi bật 25/1.

Singapore rót hơn 779 triệu USD vào nghiên cứu AI công cộng

Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 779 triệu USD cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công cộng đến năm 2030. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm củng cố vị thế trung tâm công nghệ của đảo quốc, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến giao thông.

Singapore đẩy mạnh nghiên cứu thành phố thông minh - hướng tới hệ sinh thái AI lấy con người làm trung tâm. (Nguồn: Smartcitiesworld)

Khoản đầu tư này sẽ được phân bổ cho các dự án nghiên cứu, phát triển hạ tầng dữ liệu và đào tạo nhân lực AI. Chính phủ Singapore nhấn mạnh mục tiêu không chỉ tạo ra công nghệ tiên tiến, mà còn đảm bảo AI được sử dụng một cách an toàn, minh bạch và có lợi cho cộng đồng.

Ngoài ra, Singapore cũng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, khuyến khích các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái AI của nước này. Việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu công cộng được kỳ vọng sẽ giúp Singapore duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số, đồng thời tạo ra những ứng dụng AI phục vụ lợi ích xã hội lâu dài.

Gmail gặp sự cố lọc thư rác

Google vừa xác nhận Gmail đang gặp trục trặc trong hệ thống phân loại email. Sự cố bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng thứ Bảy (giờ Thái Bình Dương), khiến nhiều người dùng nhận thấy hộp thư chính bị lấp đầy bởi các email vốn thường nằm ở mục Quảng cáo, Mạng xã hội hoặc Cập nhật.

Giao diện ứng dụng Gmail trên điện thoại - nơi người dùng đang gặp rắc rối với thư rác tràn vào hộp thư chính. (Nguồn: Patrick Semansky)

Không chỉ vậy, nhiều email từ người gửi quen thuộc lại bị gắn cảnh báo spam, gây khó chịu và hoang mang cho người dùng. Trên mạng xã hội, một số người phàn nàn rằng “toàn bộ thư rác đi thẳng vào inbox” và cho rằng bộ lọc của Gmail “bỗng dưng hỏng hoàn toàn”.

Google cho biết họ đang tích cực khắc phục sự cố. Đồng thời, công ty khuyến cáo người dùng nên tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi xử lý email từ những người gửi không xác định.

Sau RAM, giá bộ nhớ lưu trữ có thể sớm leo thang

Sau khi RAM tăng giá mạnh, giới công nghệ lo ngại rằng bộ nhớ lưu trữ sẽ là “nạn nhân” tiếp theo. Theo báo cáo từ Chosun Biz, các nhà sản xuất lớn như Samsung Electronics và SK hynix đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng NAND trong năm 2026, dù nhu cầu từ AI và trung tâm dữ liệu vẫn tăng cao.

NAND flash là thành phần cốt lõi của SSD, USB và nhiều thiết bị lưu trữ khác. Việc nguồn cung bị thắt chặt có thể khiến giá SSD vốn đã tăng, nay còn leo thang hơn nữa. Các nhà phân tích cảnh báo xu hướng này có thể đảo ngược chuỗi nhiều năm giảm giá liên tục của thị trường lưu trữ tiêu dùng.

Ổ cứng SSD Samsung - thiết bị lưu trữ có thể tăng giá mạnh trong bối cảnh nguồn cung NAND bị cắt giảm. (Nguồn: Digital Trends)

Samsung dự kiến giảm sản lượng NAND khoảng 4,5%, trong khi SK hynix có thể cắt tới 10,5%. Cả hai công ty muốn tập trung vào các mảng sinh lợi hơn như DRAM và bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ hạ tầng AI.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường PC và thiết bị cá nhân sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với nhu cầu khổng lồ từ AI, khiến giá SSD trở nên đắt đỏ hơn. Với cả RAM và lưu trữ cùng tăng giá, việc xây dựng một chiếc PC mới trong năm nay có thể tốn kém hơn nhiều so với trước đây.

Thông báo mới từ Cơ quan Thuế

Theo Minh Hoàn

VTC News

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý!

Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý! Nổi bật

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội Nổi bật

Công an cảnh báo nóng dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công an cảnh báo nóng dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

20:11 , 24/01/2026
Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai

Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai

19:10 , 24/01/2026
Vận hành thêm 131 camera AI, ngay buổi sáng đầu tiên phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

Vận hành thêm 131 camera AI, ngay buổi sáng đầu tiên phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

17:21 , 24/01/2026
Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

16:30 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên