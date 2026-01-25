Công nghệ 25/1: Singapore đầu tư AI công cộng; giá SSD sắp tăng

Singapore rót hơn 779 triệu USD vào nghiên cứu AI công cộng

Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 779 triệu USD cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công cộng đến năm 2030. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm củng cố vị thế trung tâm công nghệ của đảo quốc, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến giao thông.

Singapore đẩy mạnh nghiên cứu thành phố thông minh - hướng tới hệ sinh thái AI lấy con người làm trung tâm. (Nguồn: Smartcitiesworld)

Khoản đầu tư này sẽ được phân bổ cho các dự án nghiên cứu, phát triển hạ tầng dữ liệu và đào tạo nhân lực AI. Chính phủ Singapore nhấn mạnh mục tiêu không chỉ tạo ra công nghệ tiên tiến, mà còn đảm bảo AI được sử dụng một cách an toàn, minh bạch và có lợi cho cộng đồng.

Ngoài ra, Singapore cũng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, khuyến khích các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái AI của nước này. Việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu công cộng được kỳ vọng sẽ giúp Singapore duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số, đồng thời tạo ra những ứng dụng AI phục vụ lợi ích xã hội lâu dài.

Gmail gặp sự cố lọc thư rác

Google vừa xác nhận Gmail đang gặp trục trặc trong hệ thống phân loại email. Sự cố bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng thứ Bảy (giờ Thái Bình Dương), khiến nhiều người dùng nhận thấy hộp thư chính bị lấp đầy bởi các email vốn thường nằm ở mục Quảng cáo, Mạng xã hội hoặc Cập nhật.

Giao diện ứng dụng Gmail trên điện thoại - nơi người dùng đang gặp rắc rối với thư rác tràn vào hộp thư chính. (Nguồn: Patrick Semansky)

Không chỉ vậy, nhiều email từ người gửi quen thuộc lại bị gắn cảnh báo spam, gây khó chịu và hoang mang cho người dùng. Trên mạng xã hội, một số người phàn nàn rằng “toàn bộ thư rác đi thẳng vào inbox” và cho rằng bộ lọc của Gmail “bỗng dưng hỏng hoàn toàn”.

Google cho biết họ đang tích cực khắc phục sự cố. Đồng thời, công ty khuyến cáo người dùng nên tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi xử lý email từ những người gửi không xác định.

Sau RAM, giá bộ nhớ lưu trữ có thể sớm leo thang

Sau khi RAM tăng giá mạnh, giới công nghệ lo ngại rằng bộ nhớ lưu trữ sẽ là “nạn nhân” tiếp theo. Theo báo cáo từ Chosun Biz, các nhà sản xuất lớn như Samsung Electronics và SK hynix đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng NAND trong năm 2026, dù nhu cầu từ AI và trung tâm dữ liệu vẫn tăng cao.

NAND flash là thành phần cốt lõi của SSD, USB và nhiều thiết bị lưu trữ khác. Việc nguồn cung bị thắt chặt có thể khiến giá SSD vốn đã tăng, nay còn leo thang hơn nữa. Các nhà phân tích cảnh báo xu hướng này có thể đảo ngược chuỗi nhiều năm giảm giá liên tục của thị trường lưu trữ tiêu dùng.

Ổ cứng SSD Samsung - thiết bị lưu trữ có thể tăng giá mạnh trong bối cảnh nguồn cung NAND bị cắt giảm. (Nguồn: Digital Trends)

Samsung dự kiến giảm sản lượng NAND khoảng 4,5%, trong khi SK hynix có thể cắt tới 10,5%. Cả hai công ty muốn tập trung vào các mảng sinh lợi hơn như DRAM và bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ hạ tầng AI.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường PC và thiết bị cá nhân sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với nhu cầu khổng lồ từ AI, khiến giá SSD trở nên đắt đỏ hơn. Với cả RAM và lưu trữ cùng tăng giá, việc xây dựng một chiếc PC mới trong năm nay có thể tốn kém hơn nhiều so với trước đây.