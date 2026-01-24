Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai

24-01-2026 - 19:10 PM | Kinh tế số

Kẻ gian giả danh cháu trai và con trai nhắn tin vay tiền mua máy tính khiến một cụ bà ở Hà Nội tin tưởng chuyển 20 triệu đồng. Khi phát hiện bị lừa, nạn nhân đã trình báo công an.

Thời gian qua, Công an Thành phố đã tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này.

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội bị mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai. Vào ngày 20/01/2026, bà P (trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) có nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger giống của cháu trai với nội dung xin tiền mua máy tính.

Một lúc sau, bà tiếp tục nhận được tin nhắn Messenger giống của con trai với nội dung bảo bà cứ đưa tiền đi. Do tin tưởng là con trai và cháu trai, bà đã chuyển 20 triệu đồng. Sau đó, con trai bà đi làm về và phát hiện là các tin nhắn giả mạo, nên bà P đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh các đối tượng, hình thức lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

- Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

- Không truy cập vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Đức An

VTV

