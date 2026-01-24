Vận hành thêm 131 camera AI, ngay buổi sáng đầu tiên phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

﻿

Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông do Công an tỉnh triển khai từ đầu tháng 8/2025. Sau gần 5 tháng thi công, đến nay hệ thống đã hoàn thiện và chính thức đưa vào vận hành. Toàn dự án lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí trên địa bàn 4 phường trung tâm của tỉnh.

Đây là hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng công nghệ phân tích trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nhận diện đối tượng, hành vi liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông; tự động phân tích, cảnh báo các tình huống như ùn tắc giao thông, tụ tập đông người, tai nạn, sự cố giao thông và các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng phòng máy chủ với các tính năng lưu trữ thông minh, bảo mật an toàn dữ liệu, bảo đảm khả năng nâng cấp linh hoạt, hiệu quả và lâu dài. Trung tâm điều hành được trang bị hệ thống gồm 16 màn hình và bộ điều khiển phần mềm, hiển thị bản đồ số về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; theo dõi hoạt động di chuyển của các đối tượng trong phạm vi giám sát; quản lý, khai thác dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quan sát, chỉ huy, chỉ đạo từ lãnh đạo đến lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên đưa vào vận hành, hệ thống camera AI đã ghi nhận trên 600 trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của dự án trong công tác giám sát, quản lý địa bàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn và các đại biểu đã bấm nút khánh thành Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông.