Công an cảnh báo nóng dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nổi lên là thủ đoạn mạo danh các chương trình an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, như “đền ơn đáp nghĩa”, “hỗ trợ Tết”, thông báo nhận tiền trợ cấp… Các đối tượng gửi đường link lạ, yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc kích hoạt tập tin độc hại để chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, tội phạm còn giả danh chương trình khuyến mãi, tặng quà Tết, hoặc lợi dụng nhu cầu đặt vé tàu xe, vé máy bay, phòng khách sạn tăng cao để lập website, fanpage giả mạo, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước rồi chiếm đoạt.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Chỉ tải ứng dụng từ Google Play, App Store hoặc các kênh chính thức.

Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức.

Khi đặt vé, đặt phòng, cần lựa chọn đơn vị uy tín, xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua các kênh chính thống.

Việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.