Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo nóng dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

24-01-2026 - 20:11 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Điện Biên cảnh báo, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch tài chính, mua sắm, đi lại và tâm lý chủ quan của người dân dịp cuối năm.

Nổi lên là thủ đoạn mạo danh các chương trình an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, như “đền ơn đáp nghĩa”, “hỗ trợ Tết”, thông báo nhận tiền trợ cấp… Các đối tượng gửi đường link lạ, yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc kích hoạt tập tin độc hại để chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, tội phạm còn giả danh chương trình khuyến mãi, tặng quà Tết, hoặc lợi dụng nhu cầu đặt vé tàu xe, vé máy bay, phòng khách sạn tăng cao để lập website, fanpage giả mạo, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước rồi chiếm đoạt.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Chỉ tải ứng dụng từ Google Play, App Store hoặc các kênh chính thức.

Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức.

Khi đặt vé, đặt phòng, cần lựa chọn đơn vị uy tín, xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua các kênh chính thống.

Việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Anh Nhi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý!

Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý! Nổi bật

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội Nổi bật

Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai

Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai

19:10 , 24/01/2026
Vận hành thêm 131 camera AI, ngay buổi sáng đầu tiên phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

Vận hành thêm 131 camera AI, ngay buổi sáng đầu tiên phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

17:21 , 24/01/2026
Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

16:30 , 24/01/2026
Camera AI 'phạt nguội' 269 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác ở Hà Nội

Camera AI 'phạt nguội' 269 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác ở Hà Nội

15:31 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên