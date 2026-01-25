AMD sắp ra mắt Ryzen AI Max nhanh hơn

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành trung tâm của ngành công nghệ, AMD tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc chuẩn bị ra mắt dòng chip Ryzen AI Max thế hệ mới.

Theo các thông tin rò rỉ, phiên bản nâng cấp mang tên mã Gorgon Halo, giữ nguyên số nhân nhưng cải thiện đáng kể tốc độ xung nhịp CPU và GPU, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5X-8533. Đây là bước tiến quan trọng giúp các thiết bị PC tận dụng sức mạnh AI hiệu quả hơn, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Intel Core Ultra Series 3.

Biểu đồ so sánh Ryzen AI 400 series với các dòng chip AMD khác, cho thấy hiệu năng vượt trội và tối ưu cho tác vụ AI. (Nguồn: AMD)

Mẫu cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới, Ryzen AI Max+ 495, được cho là sở hữu 16 nhân, 32 luồng, xung nhịp cơ bản 3,1 GHz và có thể tăng tốc lên tới 5,2 GHz. GPU Radeon 8060S tích hợp cũng đạt mức 3,0 GHz, cao hơn khoảng 100 MHz so với thế hệ trước.

Những nâng cấp này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý nhanh hơn cho cả công việc thường ngày lẫn các tác vụ AI phức tạp như huấn luyện mô hình, xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu.

So sánh Ryzen AI Max+ 495 và 492 – hiệu năng vượt trội cho xử lý AI và đồ họa tích hợp. (Nguồn: Digitaltrends)

Không chỉ tập trung vào mẫu flagship, AMD còn chuẩn bị tung ra nhiều phiên bản khác như Ryzen AI Max+ 492, 490 và 488. Các sản phẩm đều được cải tiến về tốc độ và hiệu năng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người dùng phổ thông đến doanh nghiệp.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm cho thấy AMD đang hướng tới chiến lược toàn diện, không chỉ phục vụ phân khúc cao cấp mà còn tạo ra lựa chọn hợp lý cho nhiều đối tượng khách hàng.

Sự xuất hiện của dòng Gorgon Halo được dự đoán sẽ tạo ra làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường chip PC. Trong khi Intel đã công bố Core Ultra Series 3 với nhiều tính năng AI tích hợp, AMD đang chứng minh rằng họ không hề chậm chân trong cuộc đua này.

Với hiệu năng vượt trội và khả năng tối ưu hóa cho các ứng dụng AI, Ryzen AI Max mới hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tận dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo ngay trên máy tính cá nhân.

AMD dự kiến giới thiệu dòng chip này trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là minh chứng cho xu hướng tất yếu: AI đang trở thành yếu tố cốt lõi trong thiết kế phần cứng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp máy tính.