Thận trọng trước những chiêu lừa đảo dịp cận Tết





Những ngày này, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt fanpage, website quảng cáo tour du lịch, phòng khách sạn dịp Tết với mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít trong số đó là các trang giả mạo, được lập ra nhằm lừa đảo người có nhu cầu đặt dịch vụ.

Điều đáng nói là việc phân biệt đâu là trang thật, đâu là trang giả không hề dễ dàng. Có những trường hợp, hai fanpage có giao diện gần như giống nhau tới 90%. Một trang chỉ có khoảng 10.000 người theo dõi, trong khi trang còn lại lên tới hơn 42.000 lượt theo dõi. Với nhiều người tiêu dùng, fanpage có số lượng người theo dõi lớn thường được mặc định là trang chính thống. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp hoàn toàn ngược lại: trang có lượng theo dõi ít hơn mới là trang thật, còn trang “đông người theo dõi” lại là giả mạo.

Không chỉ giả mạo về hình thức, các đối tượng còn đầu tư kỹ lưỡng vào nội dung, chạy quảng cáo mạnh để tạo độ tin cậy. Có những trang giả mạo chỉ mới được lập từ tháng 11/2025 nhưng đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Mỗi bài đăng có thể đạt hàng nghìn lượt chia sẻ, trong khi fanpage chính thức của doanh nghiệp lại có mức tương tác thấp hơn.

Thậm chí, nhiều khách sạn, doanh nghiệp du lịch buộc phải ghim cảnh báo về các tài khoản giả mạo ngay trên đầu trang chính thức, kèm theo hàng loạt đường link lừa đảo. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải người tiêu dùng nào cũng đủ kiên nhẫn để kiểm tra kỹ toàn bộ thông tin trước khi quyết định đặt dịch vụ. Và từ đó, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Theo bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc vận hành Công ty Doanh nghiệp Xã hội Chống Lừa đảo, đã có không ít trường hợp người dân phản ánh bị lừa số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng chỉ từ việc đặt cọc giữ chỗ cho gia đình dịp Tết.

“Trang giả mạo có thể mới chỉ được tạo lập trong thời gian ngắn nhưng lại có lượng người theo dõi rất cao. Các bài đăng thường có lượt chia sẻ lớn, lên tới 2.000–3.000 lượt, kèm theo việc chạy quảng cáo dày đặc. Đây là những dấu hiệu rất điển hình của các hình thức lừa đảo" - bà Nguyễn Như Quỳnh cho biết.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm cận Tết.

Người tiêu dùng được khuyến nghị:

Kiểm tra thật kỹ thông tin về fanpage, website trước khi đặt dịch vụ;

Không thực hiện thanh toán qua các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc bình luận;

Dừng giao dịch ngay khi bị thúc giục chuyển tiền lần tiếp theo;

Luôn tỉnh táo trước những lời chào mời giá rẻ, siêu ưu đãi so với mặt bằng chung.

Việc chủ động kiểm tra, xác minh thông tin và giữ tâm lý tỉnh táo là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi nhu cầu mua sắm, du lịch tăng cao.