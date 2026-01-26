Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Ông Đỗ Đức Lưu (SN 1969; ngụ phường Phú Lợi, TP HCM) vừa gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau và Công an phường Phú Lợi vì đã kịp thời giúp ông thu hồi số tiền chuyển nhầm.

40 ngày nỗ lực vì dân

Theo ông Lưu, ngày 22-11-2025, do sơ suất nên ông đã chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản anh Trần Trí Khang (ngụ tỉnh Cà Mau). Sau đó, ông Lưu đã đến cơ quan chức năng trình báo và nhờ hỗ trợ. Với tinh thần hết lòng vì nhân dân, các đơn vị liên quan nói chung và công an nói riêng đã tiếp nhận thông tin và xử lý nhanh chóng.

"Sau khoảng 40 ngày, được sự giúp sức của ngân hàng và nhất là Công an xã Phong Hiệp, tôi đã nhận lại số tiền chuyển nhầm" - ông Lưu nêu trong thư.

Thời gian qua, Công an xã Phong Hiệp đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua "ba nhất" gắn với phương châm "Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân". Cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự tại địa phương. Những tình cảm và lời cảm ơn chân thành của nhân dân là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phong Hiệp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiếm tiền chuyển nhầm có thể bị phạt 5 năm tù

Để bảo đảm an toàn và tránh các rủi ro lừa đảo khi nhận được tiền chuyển nhầm, luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ, đưa ra lời khuyên về quy trình xử lý, trong đó ông nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không sử dụng số tiền này và không tự ý chuyển trả lại ngay lập tức nếu chưa qua kiểm tra. Theo luật sư Hiếu, người dân cần cảnh giác cao độ trước các cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển tiền sang một tài khoản khác, thay vào đó, hãy thực hiện theo quy trình 3 bước an toàn là: thông báo ngay cho ngân hàng, chờ ngân hàng xác minh nguồn gốc tiền và chỉ thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn của ngân hàng để tuân thủ đúng nghĩa vụ hoàn trả tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Ông Đỗ Đức Lưu (thứ hai, từ phải qua) nhận lại tiền chuyển khoản nhầm tại Công an xã Phong Hiệp. Ảnh: CÔNG AN TỈNH CÀ MAU

Trong khi đó, luật sư Huỳnh Văn Út - Văn phòng Luật sư Lê Thanh Thuận, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau - cảnh báo nếu người nhận cố tình không trả lại, rút tiền tiêu xài hoặc chuyển sang tài khoản khác thì hành vi này thể hiện sự cố ý chiếm giữ trái phép và là căn cứ để khởi tố hình sự. Luật sư Út phân tích tùy mức độ vi phạm, người chiếm giữ tài sản trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo điều 176 Bộ Luật Hình sự nếu giá trị từ 10 triệu đồng trở lên; trong đó, mức phạt có thể từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ cho đến mức án cao nhất là 5 năm tù giam đối với trường hợp chiếm giữ tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên.

Liên tiếp những vụ trả lại tiền chuyển nhầm Từ cuối năm 2025 đến tháng 1-2026, nhiều trường hợp chuyển nhầm tiền qua tài khoản đã được xử lý thành công nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và tinh thần tự giác của người dân. Mới đây nhất, vào ngày 24-1, Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ một công dân nhận lại hơn 365 triệu đồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Một vụ việc hy hữu khác diễn ra vào ngày 23-1 tại Sóc Trăng, khi ông Dương Minh Trung (ngụ TP Cần Thơ) trả lại số tiền lên tới 4,9 tỉ đồng cho người chuyển nhầm; đáng chú ý, đây là lần thứ 2 ông Trung thực hiện hành động đẹp này chỉ trong vòng 2 tháng. Trước đó, vào ngày 14-1, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên cũng đã hoàn tất thủ tục trao trả 90 triệu đồng cho người dân sau hơn một tháng xác minh. Những hành động đẹp này đã được nối dài từ cuối năm 2025, tiêu biểu là vụ việc Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai giúp người dân nhận lại số tiền lớn vào ngày 24-12 và trường hợp bà Bùi Thị Nhung (TP Hải Phòng) chủ động đến cơ quan chức năng trả lại 20 triệu đồng vào ngày 11-12.

Bị bắt vì chiếm 500 triệu đồng chuyển nhầm Vụ án hy hữu tại tỉnh Quảng Trị vừa có diễn biến mới nhất, trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai nảy sinh lòng tham trước tài sản "từ trên trời rơi xuống". Sự việc bắt nguồn từ ngày 10-11-2025, khi chị N.T.T.Th (xã Lao Bảo) do sơ suất trong giao dịch đã chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ - một bạn hàng lâu năm. Tuy nhiên, thay vì hành xử tử tế và hoàn trả, Lữ đã thay đổi thái độ, từ chối hợp tác, cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân và phớt lờ sự vận động của chính quyền địa phương. Hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác đã khiến Lữ rơi vào vòng pháp lý. Đến ngày 12-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản", khép lại chuỗi ngày chây ì bằng sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.



