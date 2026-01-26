Chỉ trong 1 ngày, hơn 300 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè 'lọt' tầm ngắm phạt nguội của 'mắt thần' AI

Theo đó, trong tổng số 332 trường hợp vi phạm, có 51 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (gồm 50 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 01 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường) ; 281 trường hợp được ghi nhận trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (gồm 276 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 05 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường) .

Qua thống kê, tình hình vi phạm về trật tự đô thị vẫn tập trung chủ yếu tại một số phường nội thành, gồm: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (50 trường hợp); Hoàn Kiếm (32 trường hợp); Đống Đa (29 trường hợp); Ô Chợ Dừa (26 trường hợp); Hoàng Liệt (20 trường hợp); Hà Đông (18 trường hợp); Phú Diễn (16 trường hợp).

Vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè khu vực góc phố Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 35, 37 và 43 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 83 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực trước số 25 Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 3 Hàn Thuyên, phường Hai Bà Trưng. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 139 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 4 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 67 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 75 Cửa Nam, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phố Phương Mai, phường Kim Liên. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 125 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, trong khung thời gian buổi tối và đêm ngày 24/01/2026, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tập trung chủ yếu tại một số phường như: phường Hoàng Liệt (20 trường hợp) và Phú Diễn (16 trường hợp).

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng diện mạo đô thị Thủ đô văn minh, trật tự, an toàn.