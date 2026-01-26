Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ trong 1 ngày, hơn 300 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè 'lọt' tầm ngắm phạt nguội của 'mắt thần' AI

26-01-2026 - 14:26 PM | Kinh tế số

Theo Công an Thành phố Hà Nội, trong ngày 25/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Theo đó, trong tổng số 332 trường hợp vi phạm, có 51 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (gồm 50 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 01 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường) ; 281 trường hợp được ghi nhận trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (gồm 276 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 05 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường) .

Qua thống kê, tình hình vi phạm về trật tự đô thị vẫn tập trung chủ yếu tại một số phường nội thành, gồm: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (50 trường hợp); Hoàn Kiếm (32 trường hợp); Đống Đa (29 trường hợp); Ô Chợ Dừa (26 trường hợp); Hoàng Liệt (20 trường hợp); Hà Đông (18 trường hợp); Phú Diễn (16 trường hợp).

Vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè khu vực góc phố Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 35, 37 và 43 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 83 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực trước số 25 Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 3 Hàn Thuyên, phường Hai Bà Trưng. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 139 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 4 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 67 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 75 Cửa Nam, phường Cửa Nam. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phố Phương Mai, phường Kim Liên. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước số 125 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng. Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, trong khung thời gian buổi tối và đêm ngày 24/01/2026, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tập trung chủ yếu tại một số phường như: phường Hoàng Liệt (20 trường hợp) và Phú Diễn (16 trường hợp).

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng diện mạo đô thị Thủ đô văn minh, trật tự, an toàn.

Năm 2026, những trường hợp sau sẽ bị trừ tiền trực tiếp vào tiền lương khi vi phạm giao thông

Trọng Trần

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lại khiến thế giới phải nể phục với công nghệ "thần thánh"

Trung Quốc lại khiến thế giới phải nể phục với công nghệ "thần thánh" Nổi bật

Chi tiết cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Chi tiết cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026 Nổi bật

Công nghệ 26/1: Microsoft 365 gặp sự cố lớn, Pháp siết chặt mạng xã hội

Công nghệ 26/1: Microsoft 365 gặp sự cố lớn, Pháp siết chặt mạng xã hội

14:35 , 26/01/2026
Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

Giải mã "Patch Tuesday": Tại sao Microsoft luôn tung bản cập nhật Windows vào thứ Ba?

10:16 , 26/01/2026
Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

08:57 , 26/01/2026
Không như Apple: Microsoft bàn giao khóa mã hóa BitLocker cho FBI, giới an ninh mạng dấy lên lo ngại

Không như Apple: Microsoft bàn giao khóa mã hóa BitLocker cho FBI, giới an ninh mạng dấy lên lo ngại

08:00 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên