Thông tin trên VNeID mà người dân cần cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số và xã hội số, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai ứng dụng VNeID – nền tảng định danh điện tử quốc gia, cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng của người dân dưới dạng điện tử. Trong đó, việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID được xem là bước tiến nhằm nâng cao tiện ích, hỗ trợ người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch liên quan đến xuất nhập cảnh.

Theo đó, tích hợp hộ chiếu trên ứng dụng VNeID giúp người dân giảm nhu cầu mang theo nhiều loại giấy tờ bản giấy; thuận tiện trong việc khai báo, xác minh thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư đồng bộ, chính xác.

Mặc dù chưa thay thế hoàn toàn hộ chiếu giấy khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định hiện hành, song thông tin hộ chiếu được tích hợp trên VNeID có giá trị đối chiếu, xác thực trong nhiều thủ tục, qua đó góp phần giảm nguy cơ mất mát và giả mạo giấy tờ.

Để tích hợp thông tin hộ chiếu vào VNeID, người dân thực hiện các bước sau:

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn “Ví giấy tờ” (ở dưới cùng màn hình, sát cạnh “Trang chủ”); ở mục “Tích hợp và xuất trình” nhấn chọn “Tích hợp giấy tờ”, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển sang “Nhập thông tin tích hợp”, tại mục “Loại thông tin” nhấn chọn thông tin “Hộ chiếu”.

Bước 4: Nhập thông tin: số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu. Sau khi điền đầy đủ, nhấn tích vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, cuối cùng bấm “Gửi yêu cầu”.

Khi bấm xong, màn hình hiện lên “Gửi yêu cầu thành công”. Hệ thống sẽ gửi thông tin đi tra cứu để phê duyệt trước khi hiển thị lên ứng dụng.



﻿Bước 5: Chờ xét duyệt. Thông tin sau khi nhập sẽ được chuyển đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xác thực.

Nếu kết quả chính xác, dữ liệu hộ chiếu sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID; nếu bị từ chối, ứng dụng sẽ thông báo lý do để người dân thực hiện lại.

Sau khi xác thực thành công, hộ chiếu sẽ được hiển thị trong “Ví giấy tờ” trên VNeID.

(Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)