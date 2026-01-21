Công an phát cảnh báo đến người dân mua, bán vàng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an Thành phố Huế, càng gần Tết Nguyên đán, đặc biệt là dịp Vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý “mua sớm để giữ giá, cầu may đầu năm”, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên hàng loạt fanpage và website giả mạo các thương hiệu vàng lớn nhằm chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng. Không chỉ mất tiền mua vàng, nhiều nạn nhân còn bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là sử dụng hình ảnh cửa hàng thật, nhân viên mặc đồng phục, hóa đơn mua bán để tạo sự tin tưởng.

Thậm chí, chúng còn chèn mã QR chuyển khoản ngay trong ảnh chụp tại cửa hàng, khiến người mua dễ lầm tưởng đây là kênh bán hàng chính thống. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng đưa ra lý do như “ghi sai nội dung chuyển khoản” hoặc “lỗi giao dịch” và đề nghị hoàn tiền.

Tuy nhiên, đây chính là bước then chốt trong kịch bản lừa đảo. Với lý do “hướng dẫn hủy giao dịch”, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại. Thực chất, chúng quan sát toàn bộ thao tác trên thiết bị, từng bước dẫn dắt nạn nhân tự đăng nhập ứng dụng ngân hàng, tất toán các khoản tiết kiệm, nhập mã OTP và chuyển tiền sang tài khoản do chúng kiểm soát. Khi nhận ra bị lừa thì hầu hết đã quá muộn.

Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý cho biết, từ cuối năm 2025 đến nay, trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm từ 2–3 fanpage hoặc website giả mạo mới. Các trang này thường chạy quảng cáo dày đặc với nhiều chiêu trò như “giữ suất mua vàng”, “đặt cọc online”, “ưu đãi đặc biệt” hay thậm chí “tặng vàng miễn phí”. Trong khi đó, các doanh nghiệp khẳng định không bán vàng qua mạng xã hội, không yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển khoản online dưới bất kỳ hình thức nào.

Thống kê từ năm 2020 đến nay cho thấy, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, càng cận Tết, thủ đoạn của các đối tượng càng tinh vi khi kết hợp công nghệ AI để giả giọng nói, khuôn mặt nhân viên doanh nghiệp hoặc người nổi tiếng nhằm tăng độ tin cậy và đánh lừa nạn nhân.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua vàng qua fanpage, mạng xã hội; không chia sẻ màn hình điện thoại, mã OTP hay thông tin ngân hàng dưới bất kỳ lý do nào. Việc mua vàng chỉ nên thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng chính thống để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.