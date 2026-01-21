Độc chiêu kiếm tiền từ AI của Trung Quốc: biến AI thành "nhân công AI", khách hàng trả tiền theo hiệu suất

Nếu trước đây, các doanh nghiệp mua hoặc trả phí thuê bao phần mềm chỉ đơn thuần là vì tính năng của nó, còn việc phần mềm đó mang lại lợi ích như thế nào lại không thể ước tính được. Nhưng với sự xuất hiện của AI và các Tác nhân AI, điều này đã hoàn toàn thay đổi.

Một công ty Trung Quốc vừa tung ra mô hình kinh doanh có thể thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu. Bairong Inc., đã chính thức giới thiệu nền tảng Results Cloud cùng mô hình kinh doanh OaaS (Outcomes-as-a-Service), hay còn gọi là RaaS (Results-as-a-Service). Thay vì bán phần mềm theo kiểu truyền thống, họ đang biến phần mềm thành dạng "cho thuê nhân công AI" với các cam kết về hiệu quả mang lại.

Thay vì trả tiền cho phần mềm, giờ khách hàng có được một nhân viên AI với tính năng của phần mềm đó

Trong hơn 20 năm qua, ngành SaaS hoạt động theo một kịch bản quen thuộc: khách hàng trả tiền trước, mua số lượng "ghế ngồi" cho nhân viên sử dụng, cầu nguyện rằng phần mềm sẽ được áp dụng thành công, rồi vẫn phải thuê người để đạt được kết quả cuối cùng. Bairong đã lật ngược hoàn toàn công thức này. Họ không bán "tính năng" mà bán kết quả và trách nhiệm đối với khách hàng.

Mỗi tác nhân AI mà Bairong cung cấp đều đi kèm với một bộ hồ sơ hoàn chỉnh như nhân viên thật: vai trò và mô tả công việc cụ thể, các chỉ số KPI để đo lường hiệu suất, thậm chí cả mục tiêu doanh thu.

Đây không đơn thuần là phần mềm, mà là lao động được ký hợp đồng. Nếu hiệu suất của AI agent giảm sút, hóa đơn sẽ tự động giảm theo. Ngược lại, nếu hiệu suất cải thiện, nhà cung cấp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cách phân bổ rủi ro. Trong thế giới SaaS cũ, khách hàng phải gánh chịu toàn bộ rủi ro với thông điệp ngầm "hy vọng công cụ của chúng tôi hoạt động tốt với bạn."

Với mô hình OaaS mới, rủi ro được chuyển sang nhà cung cấp với cam kết "chỉ trả tiền khi nó thực sự hoạt động." Shaofeng Zhang, CEO và nhà sáng lập Bairong, tuyên bố rằng đây là kỷ nguyên mà "ghế ngồi đã chết, kết quả là tất cả."

Giờ đây, thay vì thuê hoặc mua phần mềm, khách hàng sẽ được thuê hoặc mua "hiệu suất làm việc" của AI

Những con số thực tế mà Bairong công bố khiến nhiều người phải chú ý.

Tác nhân AI chuyên về tuyển dụng BaiCai đã rút ngắn chu kỳ tuyển dụng từ 28 ngày xuống còn 2 ngày, đồng thời nâng tỷ lệ khớp CV từ 60% lên 90%. Tác nhân Baiying chuyên về bán hàng và dịch vụ khách hàng đã giúp tỷ lệ chuyển đổi tư vấn tăng 217%, trong khi tỷ lệ nghỉ việc hàng năm giảm từ hơn 70% xuống 0%. Với dịch vụ chuyên nghiệp Baijian, chu kỳ phản hồi dự án giảm từ 90 ngày xuống 14 ngày, còn chi phí dự án giảm từ 3-6 triệu nhân dân tệ xuống dưới 1 triệu.

Nền tảng Results Cloud của Bairong được xây dựng với kiến trúc ba lớp, từ hạ tầng AI, hệ điều hành tác nhân, đến cửa hàng tác nhân. Điểm đột phá nằm ở cơ chế định giá và chia sẻ doanh thu được tích hợp sẵn.

Nền tảng hỗ trợ ba chế độ trao đổi giá trị: định giá theo tác vụ cho các công việc đơn lẻ hoặc theo lô, bồi thường theo vị trí tương đương lương tháng hoặc năm cho một "nhân viên silicon," và chia sẻ dựa trên giá trị tạo ra với lợi nhuận được phân chia tỷ lệ theo cải thiện hiệu suất.

Điều này cho phép khách hàng quản lý đội ngũ tác nhân AI linh hoạt như quản lý nguồn nhân lực. Michael Wang, Giám đốc Sản phẩm và Marketing của Bairong, nhấn mạnh rằng nền tảng tạo ra một vòng khép kín về giá trị, nơi "việc sử dụng có thể đo lường được, kết quả có thể định lượng, và lợi nhuận gắn chặt với giá trị tạo ra."

Bairong đã phục vụ 8.000 khách hàng tổ chức và hàng triệu người dùng cá nhân, đồng thời xây dựng công nghệ nền tảng mạnh mẽ. Mô hình ngôn ngữ lớn BR-Proactive mang lại ROI gấp đôi so với các mô hình chung, trong khi mô hình giọng nói BR-Voice đạt tốc độ nhanh gấp bốn lần. Công ty sử dụng kiến trúc hybrid với huấn luyện trên đám mây và suy luận tại chỗ để đảm bảo hiệu suất ổn định và kiểm soát chi phí.

Trong hơn 20 năm, phần mềm đã "nuốt chửng thế giới." Giờ đây, các tác nhân AI đang "nuốt chửng phần mềm." Và những công ty biết cách biến AI thành lao động thực sự, với hợp đồng, KPI và trách nhiệm giải trình, sẽ là người định hình lại quy tắc của trò chơi.