Công an cảnh báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

22-01-2026 - 13:59 PM | Kinh tế số

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian gần đây đã nhận được phản ánh của doanh nghiệp trên địa bàn về việc bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời chào tuyển dụng.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy thủ đoạn “Giả mạo tuyển dụng để lừa đảo trục lợi” không phải mới nhưng còn nhiều người dân do có nhu cầu tìm kiếm việc làm, không kiểm tra, xác minh thông tin tuyển dụng nên đã “sập bẫy” lừa đảo.

Với thủ đoạn này, các đối tượng thường có những hành vi như gọi điện cho những người đang tìm việc làm với lời hứa phỏng vấn tuyển dụng.

Chúng thường tạo ra các trang web, fanpage giả mạo, trông rất giống trang web, fanpage chính thức và sử dụng logo, hình ảnh và thông tin liên quan để ứng viên tin tưởng rằng họ đang ứng tuyển vào một doanh nghiệp với mức lương cao.

Ứng viên sau đó được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân quan trọng (ảnh CCCD, mã OTP, tài khoản ngân hàng…), thực hiện giao dịch chuyển tiền để nộp phí hồ sơ tuyển dụng và bị chiếm đoạt.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, khi “sập bẫy” lừa đảo, người tìm việc có thể mất cơ hội làm việc thực sự và bị chiếm đoạt tài sản. Doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của mình, người dân mất niềm tin vào quy trình tuyển dụng, gây ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp nên cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng trên các trang web và các kênh thông tin chính thức để ngăn chặn việc đăng tin giả mạo.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần phối hợp cơ quan chức năng xử lý các trường hợp cố tình lợi dụng hình ảnh thương hiệu và chia sẻ thông tin để cảnh báo cho người dân.

Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin và liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp qua các kênh liên lạc chính thức để xác nhận thông tin tuyển dụng trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho người khác.

Đồng thời, người dân không bấm vào đường link có dấu hiệu bất thường và không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, thẻ tín dụng và không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được giải quyết vụ việc theo quy định.

