139 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được phạt hiện qua hệ thống camera giám sát.

Danh sách bao gồm 139 trường hợp, với hai hành vi là “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử”, được phát hiện từ ngày 31/12/2025 đến ngày 2/1/2026.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Lực lượng chức năng cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), cơ quan Công an yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Vi phạm lỗi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử” bị xử phạt ra sao?

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền 800.000 đồng-1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt 350.000 đồng-400.000 đồng.

Còn căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168, phạt tiền 4-6 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Đồng thời, người điều khiển bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 16, Điều 6.

Ngoài ra, điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, xử phạt hành chính 800.000 đồng-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. Đồng thời, người điều khiển bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.