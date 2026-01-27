Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, các hành vi vi phạm liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng mức xử phạt hành chính.

Việc điều chỉnh này không chỉ nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước mà còn thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng môi trường hội nhập an toàn, minh bạch.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hộ chiếu và giấy thông hành là những giấy tờ không thể thiếu đối với người dân khi ra nước ngoài. Không chỉ phục vụ việc xuất nhập cảnh, đây còn là căn cứ pháp lý thể hiện quyền công dân và sự bảo hộ của Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xuất hiện trường hợp cố tình làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm vượt qua các quy định pháp luật để được cấp hộ chiếu, giấy thông hành.

Những vi phạm này thường bắt nguồn từ việc muốn né tránh nghĩa vụ tài chính, che giấu sai phạm hoặc tiếp tục lao động trái phép ở nước ngoài sau khi đã bị xử lý. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ bị xử phạt nặng về hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thường tập trung vào các hành vi như:

- Sử dụng Căn cước công dân (CCCD) của người thân, người đã mất nhưng dán ảnh của mình để làm hộ chiếu, giấy thông hành mới nhằm xóa bỏ lịch sử xấu hoặc các Quyết định cấm xuất cảnh.

- Giả mạo các loại giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình, giấy khai sinh hoặc các tài liệu ưu tiên để được cấp hộ chiếu, giấy thông hành trong những trường hợp đặc biệt.

- Nhiều người do thiếu hiểu biết hoặc có “vấn đề” về pháp lý đã tìm đến các dịch vụ “làm nhanh” trên mạng. Các đối tượng “cò mồi” này thực chất đã sử dụng công nghệ để cắt ghép, làm giả các loại giấy tờ trong hồ sơ nộp trực tuyến.

Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định, người dân có hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Mức xử phạt này được nâng lên đáng kể so với trước đây, thể hiện sự kiên quyết của Nhà nước trong việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, người vi phạm còn phải đối mặt với nhiều hệ quả pháp lý khác. Các giấy tờ được cấp từ hồ sơ giả mạo sẽ bị thu hồi và hủy giá trị sử dụng. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên đến bảy năm tù. Nếu vi phạm nhằm mục đích thu lợi bất chính, toàn bộ khoản tiền có được từ hành vi này buộc phải nộp lại theo quy định.

Nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý và giúp người dân tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”, Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra một số khuyến cáo quan trọng mà người dân cần lưu ý:

- Không tự ý vẽ, tẩy xóa, viết thêm hoặc dán bất cứ vật lạ nào vào hộ chiếu, giấy thông hành. Một vết tẩy xóa nhỏ cũng có thể khiến hộ chiếu, giấy thông hành của người dân bị vô hiệu hóa và bị cơ quan chức năng nghi ngờ giả mạo.

- Không cho mượn Căn cước công dân, ảnh chân dung hoặc tài khoản định danh điện tử, bởi các thông tin này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để làm hồ sơ giả cho người khác, khiến người dân có nguy cơ liên đới trách nhiệm pháp lý.

- Trong trường hợp nghi ngờ bản thân chưa đủ điều kiện xuất cảnh do nghĩa vụ tài chính hoặc các vướng mắc pháp lý khác, người dân nên chủ động liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định. Việc tìm đến các biện pháp không chính thống chỉ làm gia tăng rủi ro và kéo theo những hậu quả pháp lý khó lường.

- Khi bị mất hộ chiếu hoặc giấy thông hành, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để kịp thời hủy giá trị sử dụng, phòng ngừa việc bị lợi dụng danh tính.

Hiện nay, thủ tục cấp hộ chiếu và giấy thông hành được triển khai công khai, minh bạch thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID. Đồng thời, hệ thống nhận diện khuôn mặt và đối soát dữ liệu dân cư quốc gia đã được áp dụng đồng bộ, cho phép phát hiện sớm các dấu hiệu giả mạo ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Do đó, mọi hành vi chỉnh sửa ảnh hoặc thông tin trong hồ sơ điện tử đều khó có thể qua mặt cơ quan chức năng.

Việc điều chỉnh tăng mức xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP là nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý mà mỗi người dân cần tuân thủ trong quá trình hội nhập. Khi các quy định được thực hiện nghiêm túc, hoạt động giao lưu quốc tế sẽ diễn ra thuận lợi và ổn định hơn.