Khuyến cáo quan trọng từ Cơ quan Thuế

Thuế tỉnh Sơn La cho biết, cuối tháng 1, đầu tháng 2 hằng năm luôn là thời điểm cao điểm trong công tác kê khai, nộp thuế của người nộp thuế. Đặc biệt, trong tháng 1/2026, thời hạn kê khai và nộp thuế kỳ Quý IV/2025 trùng với quá trình ngành Thuế triển khai lộ trình chuyển đổi từ các cổng kê khai riêng lẻ như eTax, iCanhan, Thuế điện tử sang Cổng Dịch vụ công và Cổng Giải quyết thủ tục hành chính. Điều này khiến lượng hồ sơ tập trung trong thời gian ngắn có thể gia tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng nghẽn hệ thống, lỗi kỹ thuật hoặc chậm xử lý hồ sơ.

Trong bối cảnh đó, việc chờ đến sát hạn cuối để thực hiện kê khai, nộp thuế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và quyền lợi của người nộp thuế. Để hạn chế rủi ro phát sinh, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động hoàn tất hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ thuế sớm ngay khi đã có đầy đủ số liệu, thay vì dồn vào những ngày cuối cùng của kỳ hạn.

Thuế tỉnh Sơn La khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động kê khai, nộp thuế sớm để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro quá hạn. (Ảnh: Thuế tỉnh Sơn La)

Theo quy định, đối với hồ sơ khai thuế theo quý của Quý IV/2025, thời hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được lùi đến ngày 2/2/2026 do ngày 31/1/2026 rơi vào thứ Bảy. Riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai theo quý nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế tạm nộp Quý IV/2025, với thời hạn chậm nhất là ngày 30/1/2026.

Cơ quan Thuế cũng lưu ý, theo quy định hiện hành, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của bốn quý trong năm phải đạt tối thiểu 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp tạm nộp thấp hơn mức này, phần chênh lệch thiếu sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày, tính từ ngày 31/1/2026 cho đến khi nộp đủ số thuế còn thiếu.

Vì vậy, việc rà soát, ước tính sát nghĩa vụ thuế và chủ động nộp đủ, nộp sớm sẽ giúp doanh nghiệp tránh phát sinh chi phí không cần thiết và hạn chế rủi ro trong quá trình quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi các thông báo, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công và Cổng Giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin hồ sơ, chứng từ và số tiền thuế phải nộp trước khi gửi.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế cần kịp thời liên hệ với cơ quan Thuế để được hỗ trợ, tránh để quá hạn mới xử lý.

Việc thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn và sớm không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế mà còn giúp giảm áp lực cho hệ thống trong thời gian cao điểm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách và chuyển đổi số của ngành Thuế. Cơ quan Thuế đề nghị người nộp thuế phối hợp, chủ động thực hiện kê khai và nộp thuế kỳ Quý IV/2025 đúng thời hạn, đúng quy định.

Bên cạnh việc thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, cơ quan Thuế cho biết việc trao đổi, làm việc với người nộp thuế chỉ được thực hiện thông qua các kênh chính thức của ngành Thuế, gồm văn bản hành chính và các cổng thông tin điện tử. Người nộp thuế cần cảnh giác trước các hành vi giả danh cán bộ thuế để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người nộp thuế cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.