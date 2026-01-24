Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

24-01-2026 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 138 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè trên tuyến đường Quang Trung, đoạn đi qua địa bàn phường Gò Vấp và phường An Hội Tây. 

Theo Cơ quan Công an, các hình ảnh vi phạm là căn cứ để xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc áp dụng hình thức phạt nguội không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mà còn thể hiện tính công bằng, minh bạch, giúp răn đe, phòng ngừa vi phạm một cách bền vững.

Lực lượng chức năng cho biết, với lỗi vi phạm này, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã và đang tăng cường xử lý nghiêm. Đây là một trong những lỗi vi phạm phổ biến, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi bộ cũng như mỹ quan đô thị.

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, căn cứ điểm a khoản 13 Điều 7.

Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đề nghị các chủ xe sau đến đơn vị để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh

Tại thông báo, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh cũng mong nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803. Điều này giúp đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

Hà Giang

