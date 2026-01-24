Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay

24-01-2026 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

VinaCapital dự báo GDP Việt Nam tăng khoảng 8% trong năm 2026. Ở kịch bản tích cực, tăng trưởng có thể đạt 10% nhờ dư địa chính sách vẫn còn tương đối lớn, cho phép Chính phủ chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khi cần thiết.

Trong báo cáo vĩ mô năm 2026, VinaCapital đưa ra đánh giá khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, với kỳ vọng GDP có thể đạt khoảng 10% trong kịch bản tích cực. Động lực tăng trưởng được VinaCapital cho là đến từ sự phục hồi dần của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu duy trì ổn định, tác động lan tỏa từ làn sóng giải ngân đầu tư hạ tầng mạnh mẽ trong năm 2025.

Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital - nhận định, tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi xuất khẩu và du lịch.

Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng điện tử và máy tính sang Mỹ tăng tới 80% so với cùng kỳ, trong khi lượng khách du lịch từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng 42%. Những động lực này đã phần nào bù đắp cho mức tăng trưởng còn khá khiêm tốn của tiêu dùng nội địa trong hai năm qua.

Trong năm 2026, ông Michael Kokalari cho rằng tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng sẽ dần quay về trạng thái bình thường hóa hơn, đồng thời có xu hướng hỗ trợ lẫn nhau. Đáng chú ý, tác động trễ từ giải ngân đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, 3 động lực then chốt được VinaCapital xác định cho tăng trưởng GDP năm 2026, gồm sự phục hồi vừa phải của tiêu dùng nội địa, mối liên kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng và thị trường bất động sản, cùng với việc xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục duy trì đà ổn định.

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay- Ảnh 1.

Tác động trễ từ giải ngân đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Trong kịch bản cơ sở, VinaCapital dự báo GDP Việt Nam tăng khoảng 8% trong năm 2026. Ở kịch bản tích cực, tăng trưởng có thể đạt 10% nhờ dư địa chính sách vẫn còn tương đối lớn, cho phép Chính phủ chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khi cần thiết.

Về trụ cột tiêu dùng, VinaCapital kỳ vọng tiêu dùng sẽ dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng bình thường hơn vào khoảng giữa năm 2026, dù khó có sự bùng nổ mạnh. Sau gần 3 năm duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao, các hộ gia đình đã có điều kiện tái tích lũy phần lớn mức tiết kiệm trước đại dịch.

Bên cạnh đó, thu nhập hộ gia đình tăng khoảng 6-7% mỗi năm trong 2 năm qua, trong khi thị trường chứng khoán và giá bất động sản cùng tăng hơn 30% trong năm 2025, qua đó tạo hiệu ứng tài sản tích cực, hỗ trợ chi tiêu.

Theo ước tính của VinaCapital, các biện pháp này chỉ đóng góp khoảng 0,5% cho tăng trưởng GDP, cho thấy dư địa để Chính phủ triển khai các chính sách quyết liệt hơn vẫn còn khá lớn.

Một trụ cột quan trọng khác trong chiến lược tăng trưởng năm 2026 là đầu tư hạ tầng. VinaCapital chỉ ra mối liên kết chặt chẽ giữa đầu tư công, phát triển bất động sản và tiêu dùng. Giải ngân đầu tư công đã tăng khoảng 40% trong năm 2025 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 20-30% trong năm 2026.

Với dư địa tài khóa còn lớn khi nợ công dưới 40% GDP, cùng việc các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và phê duyệt dự án dần được tháo gỡ, đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài ra, các cải cách pháp lý đang mở đường cho làn sóng gia tăng nguồn cung bất động sản. Nhiều dự án từng bị đình trệ có thể được “kích hoạt” trở lại, qua đó lan tỏa sang tiêu dùng và các ngành liên quan.

Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, hình thành 3 vùng chức năng trọng điểm

Theo Duy Quang

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt quy định mới, chưa từng có trước đây liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng trong năm nay, người lao động lưu ý!

Loạt quy định mới, chưa từng có trước đây liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng trong năm nay, người lao động lưu ý! Nổi bật

Kinh tế Việt Nam lập cột mốc lịch sử, một trụ cột bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại

Kinh tế Việt Nam lập cột mốc lịch sử, một trụ cột bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại Nổi bật

Kinh tế nhà nước và mệnh lệnh đổi mới: Những cải cách phải được triển khai quyết liệt, hiệu quả

Kinh tế nhà nước và mệnh lệnh đổi mới: Những cải cách phải được triển khai quyết liệt, hiệu quả

11:00 , 24/01/2026
Dân số Việt Nam hơn 102 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 16 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 102 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 16 thế giới

10:37 , 24/01/2026
Kỳ vọng những quyết sách đột phá

Kỳ vọng những quyết sách đột phá

10:16 , 24/01/2026
Từng sang Trung Quốc học "trị thủy", Đèo Cả tiếp tục hợp tác với một tập đoàn Nhật Bản, muốn xây hầm dạng TBM để chống ngập đô thị

Từng sang Trung Quốc học "trị thủy", Đèo Cả tiếp tục hợp tác với một tập đoàn Nhật Bản, muốn xây hầm dạng TBM để chống ngập đô thị

09:35 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên