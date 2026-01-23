Thuế TP.HCM thông báo nóng về lệ phí môn bài

Thuế TP.HCM vừa thông báo trên Fanpage, kể từ ngày 01/01/2026, lệ phí môn bài chính thức được bãi bỏ theo quy định mới của Quốc hội và Chính phủ. Chính sách này áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP.HCM cũng như phạm vi cả nước.

Theo Thuế TP.HCM, việc bãi bỏ lệ phí môn bài không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt nghĩa vụ nộp tiền, mà còn kéo theo những thay đổi quan trọng về thủ tục hành chính thuế.

Cụ thể, từ năm 2026:

- Người nộp thuế không còn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài hằng năm.

- Không phải nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước.

- Chính sách áp dụng cho tất cả các đối tượng kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh.

Thuế TP.HCM cho biết, chính sách mới được triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh – những đối tượng chịu tác động trực tiếp từ các khoản chi phí cố định hàng năm.

Bên cạnh đó, việc bãi bỏ lệ phí môn bài cũng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm áp lực công việc cho bộ phận kế toán của doanh nghiệp và cơ quan thuế, hạn chế các rủi ro phát sinh liên quan đến kê khai, nộp hồ sơ chậm hoặc sai sót thủ tục.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, đây cũng là một bước đi nhằm khuyến khích hoạt động khởi nghiệp và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn cho các mô hình kinh doanh mới.

Về căn cứ pháp lý, việc bãi bỏ lệ phí môn bài được thực hiện theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, các quy định trước đây về thu lệ phí môn bài tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm chính sách mới được áp dụng.