Lưu ý đặc biệt từ Cục Thuế dành riêng cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

23-01-2026 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế cho biết, theo dự thảo nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đối với năm 2026 các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ thực hiện thông báo doanh thu thực tế của năm 2026.

Mốc thời gian kê khai doanh thu năm 2026 hộ kinh doanh nhỏ lẻ cần biết

Mới đây, Cục Thuế đã có một số giải đáp thông qua báo Tuổi Trẻ liên quan đến vấn đề kê khai thuế của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.

Theo đó, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: "Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ với doanh thu khoảng 180 triệu đồng/năm, trước đây đóng thuế khoán. Vậy từ 1/1/2026 hộ kinh doanh có phải đăng ký kê khai thuế mới không khi không phải nộp thuế? Việc đăng ký tờ khai trên eTax Mobile thế nào?"

Trả lời cho câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, theo dự thảo nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đối với năm 2026 các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ thực hiện thông báo doanh thu thực tế của năm 2026 với cơ quan thuế hai lần.

Cụ thể, lần 1 thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, chậm nhất là ngày 31/7/2026 . Lần 2 thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm 2026, chậm nhất ngày 31/1/2027 .

Từ năm 2027, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Hộ kinh doanh có thể kê khai doanh thu năm 2026 theo cách nào?

Theo đó, hộ kinh doanh có thể thực hiện thông báo doanh thu thực tế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế ( https://dichvucong.gdt.gov.vn ) hoặc trên ứng dụng eTax Mobile.

Bước 1: Truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế

Hộ kinh doanh truy cập vào địa chỉ sau đây: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin

Bước 2: Đăng nhập tài khoản thuế điện tử

Trên giao diện trang chủ, chọn chức năng “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chọn loại tài khoản đăng nhập. Người nộp thuế chọn “Đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử”.

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập

Nhập tên đăng nhập/mật khẩu và mã captcha hiển thị trên màn hình.

Sau đó, nhấn “Đăng nhập”.

Lưu ý:

Đối với hộ kinh doanh có 13 số, vui lòng nhập Mã số thuế (MST) cũ.

Đối với hộ kinh doanh có 10 số, vui lòng nhập số Căn cước công dân (CCCD) của chủ hộ.

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản dịch vụ công, hộ kinh doanh có thể tiến hành kê khai tờ khai thuế.

Bước 4: Tra cứu và chọn tờ khai cần lập.

Vào mục “Thủ tục hành chính”.

Tìm kiếm tờ khai cần lập bằng cách điền mã thủ tục hành chính hoặc tên Tờ khai vào ô tìm kiếm.

Nhấn “Tìm kiếm”.

Sau đó, nhấn vào biểu tượng “Nộp hồ sơ” để tiến hành kê khai tờ khai thuế.

Bước 5: Lựa chọn tờ khai thuế phù hợp

Chọn “Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Thông tư 40/2021/TT-BTC” và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 6: Xác định loại tờ khai cần lập

Chọn “01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (Thông tư 40/2021/TT-BTC)” từ danh sách lựa chọn.

Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 7: Chọn địa chỉ kinh doanh

Chọn địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh

Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 8: Khai báo thông tin kỳ kê khai thuế

Nhập các trường dữ liệu bắt buộc là “Hình thức kê khai” (ví dụ: Quý) và “Quý kê khai” (ví dụ: Qúy 2 năm 2025).

Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 9: Nhập dữ liệu tờ khai

Nhập đầy đủ các dữ liệu vào tờ khai.

Nhấn “Hoàn tất kê khai”.

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã xác nhận và mã OTP được gửi về số điện thoại chính chủ của chủ hộ kinh doanh.

Bước 10: Tra cứu thông báo tờ khai sau khi nộp

Sau khi nộp tờ khai thành công, tiến hành tra cứu thông báo để xác nhận.

vào mục="" “dịch="" vụ="" khác”=""> “Tra cứu” => “Tra cứu thông báo”

Bước 11: Xem kết quả tra cứu

Chọn thời gian (ví dụ: “Từ ngày” 01/12/2025 “Đến ngày” 31/12/2025) và bấm “Tra cứu”

Màn hình sẽ hiển thị giao diện “Kết quả tra cứu”, cho phép bạn xem trạng thái các thông báo liên quan đến tờ khai đã nộp.

Hoàng Nguyễn

