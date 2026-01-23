Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chế độ đối với lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức

23-01-2026 - 10:45 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Dương Quốc Thống là chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường, chế độ hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ công chức theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP.

Ông Thống tìm hiểu thì thấy đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào đề cập cụ thể đến chế độ phụ cấp, thưởng cho những người thuộc diện hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức như nêu trên.

Ông đề nghị có văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ về phụ cấp, lương, thưởng cho người đang làm việc theo hình thức hợp đồng lao động của Nghị định số 173/2025/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định cá nhân ký hợp đồng (người lao động) được thanh toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao, chế độ thuê khoán tương ứng với kết quả, sản phẩm theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, đề nghị ông Dương Quốc Thống trao đổi với cơ quan quản lý hợp đồng để xem xét, giải quyết.


Theo PV

Báo Chính phủ

trợ cấp

