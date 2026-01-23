Tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh , tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, tổng mức đầu tư rất lớn, áp dụng công nghệ cao. Do đó, việc thẩm định ở cấp Bộ là cần thiết nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và thông lệ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án đúng tiến độ, hạn chế rủi ro pháp lý.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ, tài liệu để địa phương làm căn cứ yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện và nộp thẩm định tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ. Địa phương cũng đề nghị làm rõ phạm vi công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố có tuyến đi qua nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị dự án.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài hơn 120km, tốc độ thiết kế 350km/h. Ảnh minh họa: CNN.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án nhóm A, công trình giao thông đường sắt cấp đặc biệt, do Công ty cổ phần Vinspeed đề xuất đầu tư và đã được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án có điểm đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh - Hà Nội và điểm cuối tại khu công viên rừng thuộc phường Tuần Châu - tỉnh Quảng Ninh, với tổng chiều dài hơn 120 km, đi qua địa bàn 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao với vận tốc thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực Hà Nội có vận tốc thiết kế 120 km/h để phù hợp với điều kiện đô thị. Trên tuyến dự kiến bố trí 4 ga hành khách gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử, Hạ Long Xanh và một ga tại khu vực Hải Phòng nhằm tăng khả năng kết nối vùng, phục vụ cả nhu cầu đi lại lẫn phát triển du lịch.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 157.640 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD . Hình thức đầu tư là đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, sử dụng nguồn vốn khác, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm khoảng 15%, còn lại 85% là vốn vay. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Mô phỏng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: AI.

Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam đánh giá các tuyến đường sắt hiện hữu trên hành lang Hà Nội - Quảng Ninh có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, khai thác hỗn hợp cả hành khách và hàng hóa nên khó đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa và nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Việc phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khổ 1.435 mm, tách riêng chức năng vận tải, đồng thời triển khai tuyến ven biển kết nối cảng và cửa khẩu được xem là giải pháp tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển xanh, thông minh của Quảng Ninh, cũng như hoàn thiện chuỗi liên kết vùng từ Hà Nội đến Móng Cái và hệ thống cảng nước sâu.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong trường hợp dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do doanh nghiệp tư nhân đề xuất được thông qua, tuyến đường sắt hiện hữu Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân sẽ chuyển hướng chủ yếu sang phục vụ vận tải hàng hóa. Ngược lại, nếu tuyến tốc độ cao chưa đủ điều kiện triển khai, Bộ sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến hiện tại để khai thác vận tải hành khách , đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân trên hành lang này.