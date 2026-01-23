Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết về thời điểm xuất hóa đơn để tránh bị xử phạt

23-01-2026 - 10:29 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế vừa có hướng dẫn xuất hóa đơn đúng thời điểm nhằm tránh rủi ro, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 310/2025/NĐ-CP.

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa có hướng dẫn xuất hóa đơn đúng thời điểm nhằm tránh rủi ro, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 310/2025/NĐ-CP.

Theo cơ quan này, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) đã quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về thời điểm lập hóa đơn đối với từng loại hình hoạt động.

Thuế tỉnh Quảng Trị khuyến nghị người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý:

- Bán hàng hóa: Lập hóa đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phụ thuộc việc đã thu tiền hay chưa.

- Cung cấp dịch vụ: Lập hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ:

+ Thời điểm lập hóa đơn: Phải lập hóa đơn ngay tại thời điểm thu tiền.

+ Ngoại lệ (Chưa cần lập hóa đơn khi thu tiền đặt cọc/tạm ứng): Đối với các dịch vụ đặc thù như: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

- Điện, nước, viễn thông, logistics…: Chậm nhất ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

- Vé máy bay bán trên hệ thống TMĐT/ website: Chậm nhất không quá 05 ngày kế tiếp kể từ ngày chứng từ dich vụ vận tải hàng không xuất ra.

Nóng: Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết về thời điểm xuất hóa đơn để tránh bị xử phạt - Ảnh 1.

Thuế tỉnh Quảng Trị lưu ý: Lập hóa đơn sai thời điểm là hành vi vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và ảnh hưởng đến chi phí được trừ khi quyết toán thuế.

Thuế tỉnh Quảng Trị khuyến nghị người nộp thuế cần rà soát lại quy trình xuất hóa đơn; xuất hóa đơn đúng – đủ – kịp thời theo quy định mới, đồng thời chủ động cập nhật chính sách để hạn chế rủi ro pháp lý về thuế.


Doanh thu tăng mạnh năm 2026, hộ kinh doanh có bị truy thu thuế cũ?

Theo Phan Trang

