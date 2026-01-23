Toàn cảnh thi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng với biểu tượng cánh chim bay lên

Thời điểm hiện tại, nhà thầu triển khai 5 mũi thi công khoan cọc nhồi. Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành 61/1.154 cọc. Trong đó, cầu chính đã hoàn thành 3/118 cọc và đang hoàn thiện công tác hạ ống vách để thi công cọc khoan nhồi (Trụ P29, P31). Cầu dẫn đã khoan được 59/964 cọc (phía bờ Bắc tại các trụ P38, P39, P40, P41).