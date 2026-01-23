Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được giao gần 40 nghìn ha biển để khảo sát điện gió ngoài khơi

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), Chính phủ vừa quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát, phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Theo Quyết định số 138 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực biển được giao cho Petrovietnam nằm ở ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, với diện tích 39.811,19 ha. Độ sâu sử dụng so với mực nước biển trung bình đến 140 m; độ cao công trình, thiết bị sử dụng đến 40 m. Ranh giới, tọa độ khu vực biển được thể hiện chi tiết trên bản đồ kèm theo quyết định.

Thời hạn giao sử dụng khu vực biển là 36 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Đáng chú ý, Petrovietnam không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển trong thời gian thực hiện các hoạt động khảo sát theo quy định.

Quyết định nêu rõ, trong quá trình triển khai, Petrovietnam phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên ngành và quy định của pháp luật. Các phương tiện, thiết bị phục vụ đo đạc, điều tra, khảo sát, khoan - đào phải được kiểm định, kiểm tra, đánh giá và được phép lưu hành hợp pháp; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định.

Đặc biệt, quá trình khảo sát phải ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu thầu lô mở, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai; bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh chồng lấn, xung đột, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dầu khí hiện hữu và dự kiến theo pháp luật dầu khí, các văn bản liên quan và thông lệ quốc tế.

Trường hợp phát hiện di sản văn hóa (di vật, cổ vật…) trong quá trình khảo sát, đơn vị thực hiện có trách nhiệm thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa để xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng đến di sản và tuân thủ đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Tập đoàn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, giám sát môi trường, bảo đảm hoạt động khảo sát an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, góp phần chuẩn bị cơ sở dữ liệu quan trọng cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hài hòa với các hoạt động dầu khí trên biển.

Petrovietnam có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng được giao 24.000 ha khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) để đo đạc, phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ.

Việc giao khu vực biển cho Petrovietnam và EVN khảo sát là bước khởi đầu quan trọng trong phát triển các dự án điện gió ngoài khơi, tạo cơ sở pháp lý để thu thập dữ liệu, đánh giá tính khả thi, lập hồ sơ đầu tư dự án.

Năm 2025, Petrovietnam ước đạt doanh thu 1,105 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP. Với tổng tài sản hợp nhất gần 43 tỷ USD, vốn chủ sở hữu hợp nhất gần 23 tỷ USD (2025), Petrovietnam liên tiếp phá kỷ lục doanh thu lịch sử, đóng góp trung bình 12–13% tổng thu ngân sách quốc gia mỗi năm.

Petrovietnam hiện đáp ứng 60–70% nhu cầu xăng dầu nội địa, đáp ứng 70–80% nhu cầu phân đạm và khí dân dụng trong nước. Tập đoàn quản lý vận hành 11 nhà máy điện, 5 hệ thống đường ống dẫn khí, 3 nhà máy xử lý khí, 14 kho LPG.