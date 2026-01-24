Kỳ vọng những quyết sách đột phá

Từ thành công của Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, giới chuyên gia đặt trọn niềm tin vào những quyết sách đột phá, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

Ông NGUYỄN BÍCH LÂM, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:

Đột phá thể chế là điều kiện tiên quyết

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đột phá về cải cách thể chế và môi trường phát triển có ý nghĩa quyết định.

Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, bế mạc vào chiều 23-1 Ảnh: TTXVN

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đồng bộ, minh bạch; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản và quyền đổi mới sáng tạo. Cải cách thủ tục hành chính phải được đẩy mạnh, giảm chi phí tuân thủ, loại bỏ cơ chế xin - cho, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới giáo dục - đào tạo, phát triển kỹ năng phù hợp với nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng dài hạn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo.

GS-TS VÕ ĐẠI LƯỢC, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới:

Tháo gỡ hai điểm nghẽn cốt lõi

Khát vọng phát triển của dân tộc được đặt ra trong bối cảnh vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhiều cường quốc lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Pháp… Bối cảnh này mở ra nhiều cơ hội lớn trong hợp tác quốc tế mà Việt Nam có thể tận dụng. Tuy nhiên, quyền quyết định để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành quốc gia phát triển, vẫn nằm ở sự tự lực, tự cường của chính chúng ta.

Chính vì vậy, xuất phát từ các định hướng của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết số 57 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66 năm 2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân… Đây là những nền tảng quan trọng trong đổi mới tư duy quản lý và phát triển nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tôi cho rằng cần tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn cốt lõi là thể chế và chiến lược trọng dụng nhân tài. Đây là 2 yếu tố then chốt quyết định khả năng tận dụng các điều kiện quốc tế thuận lợi, đồng thời khẳng định sức mạnh tự lực, tự cường của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thạc sĩ NGUYỄN HIẾU TÍN, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Du lịch, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Tôn Đức Thắng):

Khẳng định rõ vai trò trung tâm của văn hóa

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước. Điều này cho thấy nhận thức ngày càng toàn diện, sâu sắc về vị trí của văn hóa trong tiến trình phát triển quốc gia.

Sự phát triển của một đất nước không thể chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng vật chất, mà còn là quá trình củng cố và tái cấu trúc nền tảng giá trị xã hội. Việc coi văn hóa là "sức mạnh nội sinh" và "nguồn lực phát triển" thể hiện tư duy phát triển bền vững - xem văn hóa là chiều sâu chi phối toàn bộ quá trình phát triển và là sức mạnh mềm của quốc gia.

Khi các giá trị văn hóa được "sống" trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các thiết chế xã hội, văn hóa mới thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần xây dựng đất nước không chỉ giàu mạnh về kinh tế, mà còn sâu sắc về bản sắc, nhân văn về con người và bền vững về tương lai.

Ông VÕ QUANG PHÚC, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam:

Bình đẳng để kinh tế tư nhân bứt phá

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các quyết sách chiến lược sau Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và bình đẳng, qua đó khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Điều quan trọng là phải tạo đột phá về tư duy bình đẳng trong chính sách và thực thi. Doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần được tiếp cận đất đai, vốn và cơ hội đầu tư trên cơ sở ngang bằng với doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI. Việc xóa bỏ tâm lý "sợ sai" trong bộ máy quản lý sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Ông TRẦN THANH SƠN, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân, TP HCM):

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp, người lao động

Từ việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và chính sách thuế phù hợp thời gian qua đã giúp nhiều doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó giữ việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Sau Đại hội XIV của Đảng, tôi kỳ vọng các chính sách, nhất là chính sách thuế, tiếp tục được rà soát, điều chỉnh nhanh, sát thực tiễn từng giai đoạn; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn hỗ trợ doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao đời sống người lao động.

Bên cạnh việc làm và thu nhập, người lao động cũng rất quan tâm đến y tế, giáo dục. Chúng tôi mong chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được nâng cao; giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực. Chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp, người lao động; qua đó khuyến khích họ yên tâm sản xuất, cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bà CHÂU THỊ NGỌC LIÊN, nhân viên Công ty TNHH Thái Sơn S.P, TP HCM:

Kỳ vọng đời sống người lao động được nâng lên

Tôi rất kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng đưa ra quyết sách đột phá, khả thi, góp phần nâng cao đời sống người lao động và phát triển đất nước bền vững. Tiêu biểu như thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội, trường học cho con công nhân lao động, xây dựng thiết chế văn hóa, tăng cường các chính sách an sinh giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ, đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng số để người lao động không bị bỏ lại phía sau.

Tôi cũng mong tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động. Qua đó, người lao động tin tưởng tuyệt đối với các chính sách và đường lối của Đảng.

Giúp người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần Ông Bùi Anh Tấn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM - tin tưởng những định hướng lớn được Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ mở ra một "kỷ nguyên mới" cho đất nước. Các quyết sách mang tính đột phá về tổ chức bộ máy, quản trị quốc gia sẽ tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Các chủ trương, định hướng đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần. Theo ông Bùi Anh Tấn, quan điểm coi trọng văn hóa tiếp tục được khẳng định và cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách mới; trong đó có việc Tổng Bí thư ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam" thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn phát triển mới.



