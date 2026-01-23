Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội tuần qua

23-01-2026 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo danh sách được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố, trong các ngày từ 14-22/1, hệ thống camera AI giám sát giao thông tại nội đô Hà Nội và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện, ghi hình tổng cộng 450 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại khu vực nội đô, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi và đường Lê Văn Lương tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm tập trung chủ yếu ở người đi xe máy, với tổng cộng 411 trường hợp. Lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), số ít đi ngược chiều.

Camera AI tại đường Phạm Văn Bạch ghi hình xe máy chạy ngược chiều. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận 39 trường hợp ô tô vi phạm . Lỗi chủ yếu là không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:

