Từ 1/3, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026.

1. Mở tài khoản giao thông mạo danh bị phạt tới 5 triệu đồng

Với những lỗi gian lận trong thanh toán điện tử như phá hủy dữ liệu, mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng với cá nhân, 6 triệu đến 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Cơ quan chức năng cũng phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với cá nhân vi phạm như phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị mà khách hàng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử...

Tại trạm thu phí, doanh nghiệp không công khai, niêm yết công khai giá; bán vé, soát vé không kịp thời, sách nhiễu đối với người mua vé; không bán đầy đủ hoặc hạn chế, giới hạn thời gian bán các loại vé; nhận tiền mặt của người sử dụng phương tiện giao thông đường bộ mà không giao vé... sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

2. Taxi "chặt chém" khách bị phạt 2 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng với lái xe điều khiển taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền); có nhưng không đúng quy định; có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ.

Lái xe điều khiển taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách; điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết cũng bị phạt.

Ngoài bị xử phạt, lái xe còn phải khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

3. Phạt 6 triệu đồng nếu từ chối chở khách đã có vé

Nghị định quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức nếu: không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành; không dán, thu hồi phù hiệu cấp cho ôtô tham gia kinh doanh vận tải; không bố trí nhân sự theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện.

Lái xe sử dụng ôtô từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu đồng

Nghị định quy định nhân viên xe buýt, phụ xe bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe.

Nhân viên phục vụ trên xe buýt cũng bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử) hoặc thu tiền vé cao hơn quy định. Cùng lỗi này song mức phạt tăng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định.

4. Sử dụng xe ô tô từ 08 chỗ trở lên để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

- Sử dụng xe ô tô chở người từ 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 08 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Không bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải hoặc có bố trí nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

- Sử dụng phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ mà không có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã theo quy định hoặc sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ...

5. Điều hành phương tiện không có giấy phép kinh doanh vận tải bị phạt tới 16 triệu đồng

Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải;

- Thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hoá trái phép;

- Không gửi hóa đơn điện tử, không gửi nội dung tối thiểu của hợp đồng điện tử theo quy định;

- Sử dụng hợp đồng điện tử không có giao diện phần mềm cung cấp cho hành khách hoặc người thuê vận tải theo quy định hoặc có nhưng giao diện không bảo đảm các yêu cầu theo quy định;

- Để tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ điều hành phương tiện và lái xe hoặc quyết định giá cước để vận tải;

- Trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định...

6. Hành vi vi phạm trong dịch vụ cho thuê xe tự lái bị phạt tới 30 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện, Nghị định quy định phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Bố trí lái xe cho người thuê phương tiện để tự lái;

- Không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với bên thuê để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ;

- Ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ mà không thể hiện nội dung không kèm người lái xe với bên thuê.

Phạt tiền từ 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm cho thuê phương tiện khi người thuê phương tiện để tự lái không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.