THÔNG BÁO: Người dân mang ngay giấy phép lái xe tới Phòng Cảnh sát Giao thông để làm một việc!

25-01-2026 - 13:48 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

1. Địa điểm: Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội).

2. Thời gian: 08h00 các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ) từ ngày 20/1/2026 đến ngày 19/2/2026.

3. Quy định đối với người dự kiểm tra: Người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và mang theo một trong các loại giấy tờ sau để kiểm tra, đối chiếu thông tin với đơn đề nghị: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo để người đã đăng ký dự kiểm tra chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội 

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & Pháp luật

