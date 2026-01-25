Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm 2026, nhận thưởng tết bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

25-01-2026 - 09:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tiền lương và thưởng Tết là các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nhận thưởng Tết bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán, để ghi nhận, động viên, khuyến khích sự cống hiến và hoàn thành công việc của họ trong cả năm.

Để biết chính nhận thưởng tết bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bạn cần nắm được công thức tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào.

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ (-) đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc…

Đồng thời theo Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú, người nộp thuế còn được trừ vào thu nhập chịu thuế mức giảm trừ gia cảnh gồm:

- Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản đóng bảo hiểm – Giảm trừ gia cảnh

Như vậy, người lao động sẽ phải nộp thuế khi có thu nhập tính thuế lớn hơn 0. Tức là tổng thu nhập chịu thuế (gồm tiền lương và tiền thưởng Tết) sau khi trừ đi các khoản đóng bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh mà lớn hơn 0 thì người lao động phải nộp thuế:

(Tiền lương + Thưởng Tết) - Các khoản đóng bảo hiểm - Giảm trừ gia cảnh > 0

Nếu có thu nhập tính thuế, người lao động sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Bậc thuế

 

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)		Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng) 

Thuế suất (%)

 

1

 

Đến 120

 

Đến 10

 

5

 

2

 

Trên 120 đến 360

 

Trên 10 đến 30

 

10

 

3

 

Trên 360 đến 720

 

Trên 30 đến 60

 

20

 

4

 

Trên 720 đến 1.200

 

Trên 60 đến 100

 

30

 

5

 

Trên 1.200

 

Trên 100

 

3
Loạt quy định mới, chưa từng có trước đây liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng trong năm nay, người lao động lưu ý!

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

