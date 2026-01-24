Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư hàng loạt dự án điện gió ở Cần Thơ
Nhiều doanh nghiệp và liên danh đã đề xuất đầu tư các dự án điện gió quy mô lớn tại Cần Thơ, với tổng công suất lên đến hàng trăm MW
UBND TP Cần Thơ vừa công khai thông tin về việc 5 doanh nghiệp và liên danh xin chủ trương đầu tư một số dự án điện gió ở khu vực ven biển.
Theo đó, Sở Tài chính đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty CP Năng lượng XCE. Công ty này muốn đầu tư dự án điện gió Mỹ Thanh ở xã Vĩnh Hải với công suất thiết kế 68 MW.
Trong khi đó, Công ty CP Hạ tầng GELEX đã có hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển xã Vĩnh Hải với công suất 129 MW.
Liên danh Công ty CP Đầu tư Trọng Phong và GreenPower Energy Limited đề nghị đầu tư dự án nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân với công suất thiết kế 30 MW.
Liên danh Viet Emgreen Power Investment Pte.Ltd và Envision Energy International Limited cũng xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió khu vực rừng phòng hộ và bãi bồi xã Vĩnh Hải, công suất thiết kế 30 MW.
Riêng Công ty TNHH VISTAHOME xin chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 ở xã Vĩnh Hải với quy mô công suất lên đến 400 MW.
Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, các doanh nghiệp trên muốn đầu tư những dự án điện gió nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió khu vực ven biển; cung cấp nguồn điện sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
