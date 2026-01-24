Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2,2 km, mặt đường được mở rộng lên 50 mét (gấp 3 lần so với trước đây). Thông tin với PV Tiền Phong về tiến độ hoàn thành dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, hiện dự án đang được thi công tổng thể trên suốt chiều dài tuyến đường mở rộng, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.