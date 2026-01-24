Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?

24-01-2026

Sau gần 10 năm triển khai, giữa tháng 1 vừa qua, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thông tuyến kỹ thuật. Sau sự kiện này, dự án sẽ tiếp tục thi công ra sao và giao thông đi lại như thế nào đang được dư luận quan tâm.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 1.

Sau gần 1 tháng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), từ ngày 15/1, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được mở rộng gấp 3 lần so với hiện trạng trước đây.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 2.

Tại các nút giao thường xảy ra ùn tắc như La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ, La Thành - Nguyễn Chí Thanh, mặt bằng cũng được giải phóng rộng hơn để xây cầu vượt.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 3.

Hiện nay, tuyến đường Vành đai 1 đi qua các trục La Thành - Đê La Thành chỉ rộng 2 làn xe và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi đường dự án được thông tuyến kỹ thuật, các đơn vị thi công đã bố trí một làn đường công vụ thông suốt theo chiều Voi Phục - Hoàng Cầu để xe công trường và xe máy người dân trong khu vực có thể di chuyển.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 5.

Trong những ngày qua, khi đường La Thành - Đê La Thành ùn tắc, nhiều xe máy của người dân đã đi vào đường công vụ để tránh bị ùn ứ kéo dài.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 6.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ nút giao Hoàng Cầu - Xã Đàn (mũi tên) kéo dài về nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ đã mở rộng và thông tuyến.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 7.

Đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến cuối tuyến là Voi Phục (mũi tên) cũng đã được mở rộng, thông tuyến.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 8.

Sau khi tuyến đường hoàn thành công tác GPMB, nhiều hộ dân sống hai bên đường đang sửa chữa, hoàn thiện lại nhà cửa do bị giải phóng một phần.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục: Giao thông 'đổi nhịp' sau thông tuyến?- Ảnh 9.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2,2 km, mặt đường được mở rộng lên 50 mét (gấp 3 lần so với trước đây). Thông tin với PV Tiền Phong về tiến độ hoàn thành dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, hiện dự án đang được thi công tổng thể trên suốt chiều dài tuyến đường mở rộng, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Theo Nhóm phóng viên

Tiền Phong

