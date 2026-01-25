Hà Nội: Gần 850 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị phạt nguội

Hàng quán bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè bị camera AI ghi lại.

Ngày 24/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị sau 1 tháng triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở kinh doanh “tranh thủ” lúc không có lực lượng chức năng làm việc trên tuyến để vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội đã đưa ra giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” về Trật tự đô thị bằng việc ban hành hướng dẫn các đơn vị xử lý vi phạm hành chính “phạt nguội” về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Đây là giải pháp giúp việc giải quyết các “điểm nghẽn” được hiệu quả, đồng bộ, minh bạch hơn.

Việc tăng cường “phạt nguội” thông qua ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Sau 1 tuần triển khai “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội, bức tranh đô thị của thành phố đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt trên một số tuyến phố.

Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bàn giao Công an cấp xã xác minh, xử lý gần 848 trường hợp đủ căn cứ vi phạm, trong đó 269 trường hợp được phát hiện qua phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ (camera AI) và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Toàn bộ các hình ảnh vi phạm đủ căn cứ “phạt nguội” Công an TP Hà Nội đã chuyển đến Công an các xã, phường để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Bàn ghế quán ăn chiếm hết vỉa hè.

Sau khi ban hành hướng dẫn “phạt nguội”, Công an TP Hà Nội đánh giá việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải pháp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường là giải pháp hiệu quả, là bước đi chủ động giúp duy trì sự ổn định về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động thí điểm 2 trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, trung tâm camera tại Công an cấp xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn Công an cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ việc kết nối, chia sẻ camera có sẵn trên địa bàn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền duy trì, vận hành hệ thống giám sát tại các khu vực công cộng trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả tối đa công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội không có “điểm dừng”, không còn “điểm nghẽn”.