Cho thuê nhiều tài sản, dùng chung mã số thuế có được không?

Trường hợp không được phép, ông có thể sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán để chứng minh quyền sở hữu tài sản nhằm đăng ký trước mã số thuế cá nhân kinh doanh cho địa điểm còn lại không, hay chỉ được thực hiện đăng ký khi phát sinh hợp đồng cho thuê?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 TPHCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, tại khoản 1 Điều 30 quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế:

"Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Căn cứ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế, tại điểm 1 khoản 2 Điều 4 quy định về đối tượng đăng ký thuế:

"Điều 4. Đối tượng đăng ký thuế

… 2. Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm:

… ⅰ) Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký hộ kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu...".

Tại điểm đ khoản 1 Điều 22 quy định về địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

"Điều 22. Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông là hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh doanh.

Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 31; khoản 2, khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm i, k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này

… đ) Sau khi đăng ký thuế lần đầu, nếu cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh hoặc thành lập thêm địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân để kê khai nộp thuế với Chi cục Thuế nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật quản lý thuế...".

Căn cứ Công văn số 3858/CT-NVT ngày 16/9/2025 của Cục Thuế về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý nghiệp vụ quản lý thuế, tại mục 1 hướng dẫn về đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh:

"... Khi hộ kinh doanh thành lập các địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở thì không phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, nhưng hộ kinh doanh phải thông báo cho Thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh tại tờ khai mẫu số 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS của kỳ tính thuế đầu tiên theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Trên cơ sở thông tin của địa điểm kinh doanh kê khai theo tờ khai 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS, Hệ thống TMS cập nhật thông tin và tự động sinh mã nội bộ (mã 13 chữ số) để quản lý địa điểm kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế cho địa điểm kinh doanh của các kỳ tính thuế tiếp theo...".

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 1 TPHCM trả lời theo nguyên tắc như sau:

Sau khi đăng ký thuế lần đầu, hộ kinh doanh cho thuê tài sản có phát sinh địa điểm kinh doanh cho thuê tài sản khác thì phải thông báo cho Thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc sử dụng số định danh cá nhân kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh tại tờ khai mẫu số 01/TTS theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC (tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản) của kỳ tính thuế đầu tiên.

Thuế cơ sở 1 TPHCM thông báo đến ông biết để thực hiện và đề nghị ông căn cứ hướng dẫn trên và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện thủ tục theo đúng quy định.