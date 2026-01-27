96 chủ xe trong danh sách sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về các phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát.

Hai nhóm hành vi được ghi nhận là “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử”, diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 11/1 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin này sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm.

Danh sách 96 trường hợp xe ô tô vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Vi phạm lỗi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử” bị xử phạt ra sao?

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền 800.000 đồng-1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt 350.000 đồng-400.000 đồng.

Còn căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168, phạt tiền 4-6 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Đồng thời, người điều khiển bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 16, Điều 6.

Ngoài ra, điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, xử phạt hành chính 800.000 đồng-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. Đồng thời, người điều khiển bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Người dân có thể tra cứu phạt nguội ngay tại nhà như thế nào?

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập website của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Với website của Cục Cảnh sát Giao thông, người dân truy cập vào đường dẫn sau đây: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại góc bên phải màn hình, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện, mã bảo mật tại phần “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh”. Sau khi nhập đủ thông tin và chọn “Tra cứu”, hệ thống sẽ trả kết quả xử phạt nguội.

Với ứng dụng VNeTraffic, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản. Một số phiên bản cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).