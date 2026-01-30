Nhà đầu tư Ả Rập đến Hà Nội, Quảng Ninh để làm gì?

Hội đồng doanh nhân Ả Rập đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28/1, Đoàn Hội đồng doanh nhân Ả Rập do ông Bassam Tabajah, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân Ả Rập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Freehand và TEGA dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng khẳng định Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, đồng thời cho biết tỉnh hiện là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư chiến lược, hiện có hơn 20 quốc gia đầu tư, kinh doanh với tổng vốn trên 17 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thông tin, địa phương đang tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tầm nhìn dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch – dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao...

Theo Ông Bassam Tabajah, các doanh nghiệp Ả Rập đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực mà Quảng Ninh có nhiều tiềm năng và lợi thế. Với tinh thần đầu tư an toàn, ổn định, lợi nhuận, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân Ả Rập mong muốn địa phương sẽ hỗ trợ, tăng cường trao đổi thông tin và từng bước hiện thực hóa các dự án hợp tác cụ thể.

Nhà đầu tư Ả Rập đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Ninh)

Trước đó, sáng 26/1, Đoàn Hội đồng doanh nhân Ả Rập cũng đã tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại TP. Hà Nội. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân Ả Rập chia sẻ, các nước Ả Rập có thế mạnh về tài chính và luôn mong muốn đầu tư vào những sáng kiến tiềm năng.

Theo ông Bassam Tabajah, các nước Ả Rập hiện có những kênh đầu tư chia làm ba nhóm, từ phân khúc nhỏ khoảng 100 triệu USD, tới phân khúc vừa vào khoảng 100 tỷ USD, trong khi các dự án tầm cỡ quốc gia có thể thu hút nguồn tài chính không giới hạn từ kênh đầu tư của các gia đình hoàng gia. Chủ tịch Hội đồng doanh nhân Ả Rập cho rằng, Việt Nam có nhiều tiềm năng đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin, giai đoạn sắp tới, Thành phố thiết lập lại quy hoạch và xây dựng kịch bản tăng trưởng nhanh dựa trên động lực chính là khoa học-công nghệ, tiến tới xây dựng Thành phố đa tầng, đa lớp, đa lĩnh vực, đa trung tâm. Trên tinh thần đó, Hà Nội rất cần thêm các nguồn lực, các đối tác, trong đó có các đối tác từ khu vực Trung Đông.

Trong kết cấu hạ tầng đô thị, Hà Nội mong muốn mở rộng các tuyến đường sắt đô thị, đoạn đường sắt cao tốc Bắc-Nam trên địa bàn, đồng thời phát triển hệ thống sân bay, không gian ngầm, không gian tầm thấp, thúc đẩy công nghệ cao - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn... nhằm phục vụ đời sống dân sinh hiệu quả hơn.

Cũng theo lãnh đạo Thành phố, Hà Nội có nhiều tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính lớn của khu vực, do đó rất hoan nghênh các doanh nghiệp Ả Rập cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực này.

Kinh tế hai địa phương này hiện phát triển ra sao?

Hà Nội và Quảng Ninh là hai địa phương có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê, Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất trong số 34 tỉnh thành trong năm 2025, với mức 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Theo Thống kê tỉnh Quảng Ninh, năm 2025, quy mô GRDP địa phương đạt 368.445 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.402 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ.

Về động lực tăng trưởng năm qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, với mức tăng khoảng 33,69%, tạo sức lan tỏa tới các ngành thương mại, vận tải kho bãi, các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất. Theo cơ quan Thống kê, đây chính là động lực tăng trưởng bền vững hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng 20,45%, với việc khoa học công nghệ, thương mại điện tử, kinh tế số… tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa và đa dạng hóa sự lựa chọn; thúc đẩy tiêu dùng, tăng sức mua của nền kinh tế.

Ngành du lịch tiếp tục có sự bứt phá, với khách du lịch đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 84.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 53% dự toán Trung ương giao, tăng 47% dự toán tỉnh giao.

TP. Hà Nội (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, theo Cục Thống kê, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, khi là địa phương có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng chung của cả nước (đóng góp 12,94%), chỉ sau TP. Hồ Chí Minh (đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung).

Theo Thống kê TP. Hà Nội, năm 2025, GRDP của Thành phố đạt mức tăng trưởng 8,16%, quy mô kinh tế đạt 63 tỷ USD, lớn thứ 2 cả nước. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ kinh tế với mức tăng cả năm đạt 8,83%, đóng góp 5,89 điểm % vào mức tăng GRDP chung của toàn Thành phố.

Khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2025 ước tính tăng 7,46% so với năm trước, đóng góp 1,59 điểm % vào mức tăng GRDP. Mức tăng năm nay cao hơn mức tăng 5,75% của năm trước. Ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2025 tăng 7,09%, đóng góp 0,93 điểm % vào mức tăng chung. Ngành xây dựng năm nay ước tăng 8,05%, đóng góp 0,66 điểm % vào mức tăng GRDP.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, ước tăng 3,55% so với năm 2024, đóng góp 0,07% điểm vào mức tăng GRDP.