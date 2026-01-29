Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án tại Việt Nam bị ngừng sản xuất do ảnh hưởng thuế quan Mỹ, Tập đoàn Trung Quốc mong muốn một điều

29-01-2026 - 15:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc) đã trao đổi nhiều thông tin về dự án công nghệ tế bào quang điện.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 28/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp, làm việc với Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc) do ông Li ShaoHui, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, tỉnh Bắc Ninh và JA Solar đã trao đổi tình hình sản xuất của công ty tại Việt Nam cùng những định hướng phát triển trong thời gian tới.

JA Solar bắt đầu triển khai đầu tư tại Bắc Ninh từ 2016. Đến nay, Tập đoàn có 3 dự án tại Khu công nghiệp Quang Châu và Khu công nghiệp Việt Hàn, gồm: Dự án Công ty TNHH JA Solar Việt Nam; dự án công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam; dự án sản xuất thanh silic, tấm silic và tế bào quang điện hiệu suất cao JA Solar Việt Nam.

Các dự án này có tổng diện tích đất gần 50ha, tổng vốn đầu tư 967 triệu USD, tập trung đầu tư sản xuất sản xuất thanh silic, tấm silic và tế bào quang điện.

Dự án tại Việt Nam ngừng hoạt động do ảnh hưởng thuế quan Mỹ, Tập đoàn Trung Quốc đề xuất điều này - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (phải) và ông Li ShaoHui, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Tập đoàn JA Solar (trái) tại buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh)

Ông Li ShaoHui cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của chính sách thuế do Mỹ áp dụng với sản phẩm tế bào quang điện nên dự án công nghệ tế bào quang điện của Tập đoàn tại Việt Nam bị ngừng hoạt động sản xuất từ tháng 10/2024. Các dự án sản xuất thanh silic, tấm silic và tế bào quang điện hiệu suất cao vẫn đang hoạt động ổn định tại địa phương.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Tập đoàn đã xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh mới; trong đó có kế hoạch phát triển khôi phục lại dự án công nghệ tế bào quang điện tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh) để tiếp tục phân khúc thị trường khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn phát triển mới.

Với dự án này, trong thời gian tới, ông Li ShaoHui mong muốn UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ JA Solar tại Việt Nam về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới. Điều này giúp sớm đưa dự án công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam tiếp tục hoạt động, hiệu quả, góp phần đưa ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gửi lời cảm ơn JA Solar đã chọn địa phương là điểm đầu tư quan trọng trong chuỗi sản xuất của doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách.

Chia sẻ những khó khăn trong việc áp thuế của Mỹ đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.

Ông Phạm Hoàng Sơn thông tin, theo thẩm quyền được phân cấp, Bắc Ninh cam kết sẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất vì sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.

Với đề xuất cơ chế, chính sách bù đắp đối với khoản thuế nộp tăng thêm do áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của doanh nghiệp theo Nghị định số 182/2024/NĐ-CP, ông Sơn cho biết, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu do Cục thuế tỉnh chủ trì để kịp thời giúp đỡ doanh nghiệp đảm bảo đúng tiêu chí và quy định.

Liên quan đến khôi phục dự án công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, làm rõ từng nội dung đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

