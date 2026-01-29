Bộ Công Thương nói về ‘số phận’ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu khi doanh nghiệp được quyết về giá

Doanh nghiệp có quyền tự quyết giá xăng dầu

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương là dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu .

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, ngày 19/1, Bộ hoàn thiện và đăng ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ. Đây là nghị định được Bộ Công Thương chuẩn bị trong suốt hơn ba năm qua, với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận hơn với cơ chế thị trường.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, dự thảo sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần thứ 10 là việc trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng lưu ý là các cửa hàng bán lẻ độc lập - những hệ thống bán lẻ không trực thuộc đầu mối, phân phối hay đại lý - cũng được trao quyền tự quyết giá bán.

Theo đó, việc điều chỉnh giá sẽ dựa trên công thức giá do Bộ Công Thương quy định; doanh nghiệp tự tính toán, xác định giá bán lẻ và công bố, niêm yết công khai trên thị trường. Tuy nhiên, quy định này cũng làm dấy lên băn khoăn về khả năng giá xăng dầu tại các đại lý bán lẻ có thể cao hơn giá của thương nhân đầu mối.

Trả lời nội dung này, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, nguyên tắc xuyên suốt khi sửa đổi nghị định là giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường, do doanh nghiệp quyết định trong khuôn khổ pháp luật. Hiện nay, hệ thống phân phối xăng dầu gồm ba nhóm chủ thể: doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và đại lý bán lẻ.

"Giá bán lẻ trên thị trường là giá hình thành từ chi phí thực tế và phương án kinh doanh của doanh nghiệp, không phải mức giá áp đặt hành chính. Vì vậy, trong cơ chế mới, giá bán lẻ xăng dầu là giá do doanh nghiệp đầu mối xác định; không có chuyện đại lý bán lẻ bán cao hơn giá của thương nhân đầu mối", đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay.

Sẽ chuyển Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ doanh nghiệp về Nhà nước quản lý

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan đến “số phận” của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng đang hướng mạnh theo cơ chế thị trường, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết, theo định hướng mới, quỹ sẽ được quản lý tập trung, chuyển về một đầu mối là tài khoản của Nhà nước, do Nhà nước quản lý.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn kết dư hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng "án binh bất động" trong thời gian dài.

Việc sử dụng quỹ phải căn cứ vào phương án điều hành giá cụ thể, tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Giá và phải được Chính phủ phê duyệt. Trong đó, sẽ có các tiêu chí rõ ràng về điều kiện, mức độ và tỷ lệ biến động giá để quyết định thời điểm sử dụng quỹ.

“Quỹ bình ổn giá không phải là công cụ duy nhất để điều hành giá xăng dầu. Trong một số trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể xem xét sử dụng các công cụ khác, kể cả ngân sách, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Liên quan đến lộ trình triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026, Bộ Công Thương cho biết, đã xây dựng phương án phân giao nguồn cung cho từng doanh nghiệp, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, không xảy ra gián đoạn. Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề, kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp sản xuất, phân phối xăng dầu, đồng thời làm việc với các nhà sản xuất phương tiện để bảo đảm sự tương thích kỹ thuật và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc sử dụng xăng sinh học không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam mà là xu hướng chung của nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ. Việc triển khai E10 cũng phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.