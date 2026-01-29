Ông Đặng Hải Anh cho biết, hiện nay công ty Murphy Oil của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm dò, tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2 - mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Theo báo cáo công bố của Murphy Oil, ngày 6/1/2026, doanh nghiệp hoàn thành giếng khoan thẩm định Hải Sư Vàng-2X, ghi nhận cột dầu ròng khoảng 429 feet (tương đương 131m) từ hai tầng chứa, với lưu lượng thử nghiệm khoảng 6.000 thùng/ngày, cao hơn giếng phát hiện trước đó. Trên cơ sở dữ liệu ban đầu, Murphy Oil ước tính trữ lượng có thể thu hồi đạt mức trung bình đến cao, song Bộ Công thương nhấn mạnh kết luận cuối cùng cần căn cứ vào thẩm định của cơ quan chức năng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho hay, đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.

Hải Sư Vàng - 'Kho báu dầu mỏ' lớn nhất Đông Nam Á trong 20 năm

Từ quý IV/2024, doanh nghiệp này đã bắt đầu khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 370 feet (112m) dầu từ hai vỉa chứa. Theo đó, công ty con của Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) vừa khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác) Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 64km.

Kết quả khoan giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X mới đây cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 131m, tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính trong khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, Wood Mackenzie hiện ước tính mỏ dầu Hải Sư Vàng của Murphy là mỏ dầu lớn thứ ba được phát hiện ở Đông Nam Á kể từ năm 2000 và là mỏ dầu lớn nhất trong hai thập kỷ qua.

Các mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á được phát hiện kể từ năm 2000. Nguồn: Wood Mackenzie Lens

Theo Wood Mackenzie, phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam có thể đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Tại Việt Nam, Murphy Oil đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang đầu tư vào mỏ Lạc Đà Vàng (bể Cửu Long), đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2026. Năm 2025, Murphy tiếp tục ghi nhận các phát hiện mới tại giếng Hải Sư Vàng-1X (Lô 15-2/17) và Lạc Đà Hồng-1X (Lô 15-1/05).

Tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu USD vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và đang điều hành các lô dầu khí tại bể Cửu Long, bể Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang hợp tác với Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng với tổng vốn đầu tư 700 triệu USD.