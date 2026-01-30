Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ tám, xem xét nhiều dự án quan trọng

30-01-2026

Kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 6-2 (1 buổi)

HĐND TPHCM vừa có thông báo triệu tập đại biểu HĐND Thành phố dự kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp chuyên đề).

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ tám, xem xét nhiều dự án quan trọng - Ảnh 1.

HĐND TPHCM vừa có thông báo triệu tập đại biểu HĐND Thành phố dự kỳ họp thứ tám (Hình minh họa). Ảnh: DUY PHÚ

Theo đó, kỳ họp thứ tám dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 6-2 (1 buổi). Kỳ họp sẽ diễn ra tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và cấp xã thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Cạnh đó, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4; dự án Xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường vành đai 3 (TPHCM). Ngoài ra còn có dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc).

Theo Lê Vĩnh

Người Lao động

